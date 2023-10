Ducati, hãng xe được Ngọc Trinh tập lái, kinh doanh ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM mới đây khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Ngọc Trinh bị phạt hơn 17 triệu đồng vì lái mô tô thả 2 tay, nằm trên yên trong khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Làm việc với cảnh sát, Ngọc Trinh cho hay từ đầu tháng 10, cô và huấn luyện viên chọn các tuyến đường vắng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao tập lái môtô Ducati và BMW.

Phòng CSGT TPHCM đang tạm giữ chiếc Ducati mà Ngọc Trinh điều khiển qua khu vực cầu Ba Son, phường Bến Nghé, quận 1.

Ducati được biết đến là hãng xe mô tô phân khối lớn, góp mặt vào những giải đua tầm cỡ thế giới.

Ông Francesco Milicia, Phó giám đốc kinh doanh của Ducati, cho biết trong 2 quý đầu năm nay công ty đã đạt kỷ lục với 34.976 chiếc mô tô được giao, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, 3 thị trường trọng điểm đóng góp lớn nhất vào thành công của Ducati là Italy với 6.639 chiếc mô tô được bán ra, mức tăng trưởng 10%. Thị trường Mỹ với 4.505 chiếc và Đức với 4.217 chiếc.

Mẫu xe bán chạy nhất trong các dòng sản phẩm là Ducati Multistrada V4, đạt doanh số 6.382 chiếc trong nửa đầu năm 2023. Ducati Monster đứng ở vị trí thứ hai với 4.299 chiếc đã được bàn giao. Tiếp đó là dòng Scrambler 800 với 3.581 chiếc được bán ra trên toàn cầu.

Doanh thu ấn tượng của Ducati trong năm 2022 (Ảnh: Ducati).

Năm 2022, Ducati cũng ghi nhận mức doanh thu đạt khoảng 1,09 tỷ euro (khoảng 28.271 tỷ đồng), tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty tăng 77% so với năm 2021, tăng vọt lên 109 triệu euro (khoảng 2.826 tỷ đồng). Con số này cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2022, ông Henning Jens, Giám đốc tài chính của Ducati cho biết ông rất vui vì đây là năm thứ hai Ducati có thể công bố kết quả tài chính kỷ lục và mức tăng trưởng về lợi nhuận ấn tượng.

Năm 2022 Ducati lần đầu vượt 60.000 xe giao trong một năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn lập kỷ lục về số lượng đại lý vận hành vào cuối năm 2022 với 821 đại lý trên khắp thế giới.

Ducati Việt Nam hiện có 2 showroom và trung tâm dịch vụ bảo dưỡng đặt tại Hà Nội và TPHCM. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH HCM Auto được thành lập năm 2020 tại tòa nhà Packsimex, với người đại diện pháp luật là ông Kevin Teng Chin Keong.