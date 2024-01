Du thuyền của ông Trịnh Văn Quyết bị đem đấu giá lần thứ 7

Du thuyền này là tài sản được Tập đoàn FLC thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quy Nhơn. Lần đầu tiên du thuyền được đem ra đấu giá là vào tháng 11/2022 với giá khởi điểm gần 36 tỷ đồng.

Còn bây giờ, mức giá khởi điểm mới nhất là 23,294 tỷ đồng, giảm gần 2,6 tỷ đồng so với phiên đấu giá lần thứ 6 và giảm 12,41 tỷ đồng so với giá khởi điểm công bố lần đầu tiên, tương đương mức giảm 35% so với giá ban đầu.

Du thuyền này được neo tại TPHCM, đóng mới ở Ba Lan năm 2017, sức chứa 12 người và nhập về Việt Nam vào năm 2018.

Khách hàng muốn tham gia du thuyền này cần đặt trước 10% giá khởi điểm, tương đương hơn 2,58 tỷ đồng.

Du thuyền FLC Albatross neo tại TP Thủ Đức trong thời gian chờ đấu giá hồi tháng 11/2022 (Ảnh: Minh Pháp).

Trước đó, tháng 9/2022, BIDV Quy Nhơn cũng thu giữ tài sản bảo đảm là siêu xe Rolls-Royce 5 chỗ biển số 30F-187.88 của Công ty FLC Faros để xử lý nợ và đấu giá khởi điểm 10 tỷ đồng.

Tháng 4/2023, chiếc xe này đã về tay một người chơi xe ở Đồng Nai tại phiên đấu giá lần thứ 6. Mức đấu giá thành công của chiếc xe sang này không được tiết lộ.

Ngoài chiếc Rolls-Royce nói trên, một chiếc Rolls-Royce khác của ông Trịnh Văn Quyết cũng từng bị Ngân hàng Phương Đông (OCB) thu giữ để đảm bảo thu hồi nợ đối với khoản vay của Công ty FLC Land.

Chiếc xe này từng được OCB rao bán với giá 28 tỷ đồng, nhưng sau đó đã sang tay cho một showroom ô tô tại Đồng Nai với giá 16,6 tỷ đồng trong lần đấu giá thứ 7, diễn ra vào tháng 5/2023.