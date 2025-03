Du lịch Việt Nam được quảng bá tại Hội chợ quốc tế ITB Berlin 2025

Sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hàng không và lữ hành thể hiện cam kết thúc đẩy tăng trưởng du lịch quốc gia, đồng thời quảng bá Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn dành cho du khách quốc tế có mức chi tiêu cao, nhất là từ các thị trường trọng điểm tại châu Âu.

Ông Vũ Quang Minh - Đại sứ Việt Nam tại Đức (thứ 2 bên trái sang) tới thăm gian hàng của Vietnam Airlines và Saigon Tourist (Ảnh: Vietnam Airlines).

Trong vai trò hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines cùng Saigontourist Group đã chủ động giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, cũng như các sản phẩm hàng không, du lịch đặc sắc. Qua đó, hai đơn vị hướng tới việc triển khai các gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp với thị hiếu du khách quốc tế.

Tại ITB Berlin 2025, Vietnam Airlines đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với đối tác Đức về đường bay Frankfurt và Munich, cùng kế hoạch phát triển mạng lưới đường bay trong năm 2025, hướng tới năm 2026 tại các thị trường như Áo, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc. Điều này không chỉ giúp Vietnam Airlines tiếp cận thêm nhiều khách hàng tiềm năng mà còn mở rộng phạm vi kinh doanh, nâng cao vị thế của hãng trên thị trường hàng không quốc tế.

Khách tham quan tại gian hàng Việt Nam (Ảnh: Vietnam Airlines).

Khách tham quan gian hàng Vietnam Airlines và Saigontourist Group tại ITB Berlin 2025 còn có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc trưng của Việt Nam như gỏi cuốn, nem rán, phở, bánh rán… mang đến một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, góp phần tôn vinh văn hóa và bản sắc dân tộc.

Vietnam Airlines đã tham gia hội chợ ITB Berlin liên tục từ năm 2015, giới thiệu các điểm đến mới tại Việt Nam và mở rộng tệp khách quốc tế, đặc biệt là du khách Đức. Những năm đầu, Vietnam Airlines là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện. Hiện nay, với sự đồng hành của các tổng công ty, tập đoàn lớn trong nước, sức mạnh tổng hợp và sự cộng hưởng giữa các doanh nghiệp đã tạo nên sinh khí mới, động lực mới, góp phần nâng tầm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Hoạt động thường niên này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra toàn cầu. Đồng thời, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định danh hiệu "Hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa" (World's Leading Cultural Airline), được World Travel Awards trao tặng nhiều năm liền.

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng của Vietnam Airlines với việc khai trương đường bay thẳng đến Munich vào tháng 10. Hai mươi năm trước, Vietnam Airlines bắt đầu khai thác đường bay đầu tiên giữa Việt Nam và Đức.

Ông Cao Chinh Miên - trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Đức (thứ 2 bên phải sang) trao kỷ niệm chương cho đối tác (Ảnh: Vietnam Airlines).

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, trong suốt hai thập kỷ qua, hãng đã phục vụ hơn 3,1 triệu lượt hành khách với gần 14.000 chuyến bay. Việc mở đường bay thẳng từ Hà Nội và TPHCM đến Munich không chỉ mở ra cơ hội mới cho du lịch và thương mại, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Đức.

Hội chợ ITB Berlin, ra đời từ năm 1966, đã khẳng định vị thế là nền tảng hàng đầu của ngành du lịch và lữ hành toàn cầu. Với chủ đề "The world of travel lives here" (Thế giới du lịch hội tụ tại đây), ITB Berlin 2025 thu hút khoảng 100.000 khách tham quan từ 190 quốc gia và 5.600 nhà triển lãm, tạo điều kiện kết nối và hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch trên toàn thế giới.