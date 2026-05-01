Dòng vốn lớn âm thầm gom vàng, chờ kịch bản bứt phá lên 5.900 USD

Trong khi dòng tiền toàn cầu đang ào ạt chảy vào cổ phiếu công nghệ và tài sản rủi ro, thị trường kim loại quý lại rơi vào trạng thái “lặng sóng” đầy khó hiểu. Giá vàng giằng co quanh mốc 4.500 USD/ounce, khiến không ít nhà đầu tư cá nhân mất kiên nhẫn và rời bỏ cuộc chơi.

Nhưng phía sau bức tranh tưởng chừng trầm lắng ấy, các tổ chức tài chính lớn và ngân hàng Trung ương lại gia tăng tích lũy, chuẩn bị cho một chu kỳ tăng giá mới.

Sau một trong những đợt tăng mạnh nhất lịch sử hiện đại, vàng và bạc bước vào pha điều chỉnh kỹ thuật khi tháng 4 khép lại (Ảnh: Kataeb).

Nghịch lý chu kỳ và "cái bẫy" tâm lý đám đông

Để hiểu được bức tranh thị trường hiện tại, nhà đầu tư cần nhìn lại nhịp tăng trưởng trước đó. Trong quý đầu năm 2026, giá vàng trung bình đạt mức 4.873 USD/ounce và từng có thời điểm vượt mốc 5.500 USD/ounce. Tương tự, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 148% trong năm 2025.

Sau một trong những đợt tăng giá mang tính parabol mạnh nhất lịch sử hiện đại, việc kim loại quý bước vào pha điều chỉnh kỹ thuật là điều tất yếu. Theo phân tích trên Investing.com, những giai đoạn tăng giá mang tính cấu trúc mạnh nhất của vàng và bạc lại thường là lúc khó chịu nhất đối với tâm lý nhà đầu tư.

Khi đà tăng chững lại và dòng tiền luân chuyển sang các tài sản khác, những người bám vào biến động giá ngắn hạn thường rời bỏ thị trường đúng vào thời điểm nền tảng cơ bản vẫn còn nguyên vẹn.

Thực tế cho thấy dòng tiền đang tạm thời rời bỏ kim loại quý để chảy vào cổ phiếu. Các nhóm ngành như bán dẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 41%, trong khi chỉ số Nasdaq cũng phục hồi nhanh chóng. Lợi suất thực ở mức cao cùng với việc đồng USD mạnh lên do cú sốc giá dầu đã tạo ra áp lực ngắn hạn lên vàng.

Tuy nhiên, giới phân tích kỹ thuật đánh giá đây chỉ là giai đoạn "hạ nhiệt" sau hưng phấn. Biểu đồ giá cần thời gian để tích lũy, ổn định và xây nền mới quanh đường trung bình động 150 ngày trước khi xác nhận xu hướng tiếp theo.

Lực đỡ khổng lồ từ những "tay chơi" lớn

Trong khi đám đông bán lẻ rời đi, các dòng vốn lớn lại đang hành động theo hướng ngược lại. Báo cáo phân tích dựa trên dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới do ngân hàng UBS công bố cho thấy nhu cầu đầu tư hiện là động lực chính dẫn dắt thị trường.

Lượng mua vàng miếng và tiền xu đã tăng 42% lên mức 474 tấn với động lực chính đến từ thị trường châu Á. Đáng chú ý hơn, các ngân hàng Trung ương vẫn miệt mài gom thêm 244 tấn vàng, tạo ra một "sàn cầu" vững chắc chưa từng có trong quá khứ. Dòng vốn vào các quỹ ETF cũng ghi nhận mức dương 62 tấn bất chấp hiện tượng rút vốn diễn ra vào cuối quý.

Các động lực vĩ mô dài hạn ủng hộ kim loại quý không hề suy yếu. Ngân hàng UBS nhận định những yếu tố như bất ổn xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, quá trình đàm phán thuế quan, kỳ vọng đồng USD suy yếu và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sẽ thúc đẩy dòng tiền quay trở lại.

Dựa trên các nền tảng này, UBS dự báo giá vàng có thể đạt mức 5.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Đồng quan điểm, J.P. Morgan cũng đưa ra dự báo giá vàng có thể đạt trung bình khoảng 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026. Lực đẩy chính cho kịch bản này xuất phát từ dòng tiền của các tổ chức và chính phủ thay vì nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Xa hơn nữa, các mô hình phân tích kỹ thuật dài hạn thậm chí còn chỉ ra mục tiêu của vàng có thể vươn tới vùng 8.000-8.800 USD/ounce nếu mô hình cờ tăng được xác nhận.

Lực nén của bạc và chiến lược đi ngược đám đông

Không chỉ riêng vàng, thị trường bạc cũng đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng với biên độ dự báo cực kỳ rộng. Kim loại này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung lên tới 67 triệu ounce mỗi năm do nhu cầu bùng nổ từ các ngành công nghiệp năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn.

Dù kịch bản xấu nhất có thể đẩy giá bạc lùi về vùng 40 USD/ounce do áp lực từ đồng USD, kịch bản cơ sở vẫn hướng tới mục tiêu 80 USD/ounce. Thậm chí, Bank of America còn đưa ra dự báo táo bạo khi cho rằng giá bạc có thể chạm ngưỡng 150 USD/ounce.

Tuy nhiên, do đặc tính biến động mạnh, bạc được đánh giá là kênh đầu tư phù hợp với tầm nhìn dài hạn hơn là lướt sóng ngắn hạn.

Đứng trước bối cảnh hiện tại, chiến lược đầu tư khôn ngoan không phải là cố gắng dò đúng đáy thị trường. Các chuyên gia từ UBS khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên mở vị thế mua khi giá điều chỉnh.

Vùng 4.400-4.600 USD/ounce được xem là khoảng giá hấp dẫn để tích lũy trong bối cảnh xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên. Việc áp dụng chiến lược trung bình giá (DCA) và xây dựng danh mục phân bổ dài hạn sẽ giúp nhà đầu tư tránh được những cú sốc tâm lý khi thị trường giằng co.

Sự luân chuyển dòng tiền sang cổ phiếu hiện tại có thể chỉ mang tính tạm thời. Bối cảnh nợ công toàn cầu tăng cao khiến các chính sách thắt chặt tiền tệ khó duy trì lâu dài. Một khi nền kinh tế xuất hiện dấu hiệu suy thoái hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang, dòng vốn sẽ nhanh chóng tìm về các tài sản trú ẩn phi tương quan như kim loại quý.

Và khi điều đó xảy ra, giai đoạn “lặng sóng” hiện tại có thể chính là bước đệm cho một cú bứt phá lớn, nơi mốc 5.900 USD không còn là kịch bản xa vời, mà trở thành mục tiêu gần hơn bao giờ hết.