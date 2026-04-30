Giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên trước nghỉ lễ

Giá vàng SJC liên tục biến động. Phiên trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, vàng miếng SJC có giá 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng chung xu hướng, giá vàng nhẫn SJC cũng được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng mỗi chiều, với chiều bán ra ở mức 165,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giảm về dưới 4.600 USD/ounce, mức thấp nhất một tháng qua nhưng vẫn rẻ hơn trong nước hơn 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang chịu áp lực điều chỉnh từ các yếu tố quốc tế. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng giá đã gây sức ép đáng kể lên các tài sản không sinh lời như vàng. Thêm vào đó, lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang cũng khiến thị trường đặt cược rằng Fed có thể sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Vàng miếng SJC (Ảnh: DT).

Về dài hạn, giá vàng vẫn được dự báo lạc quan do nhu cầu về kim loại quý còn ở mức cao. Ghi nhận tại báo cáo từ Hội đồng Vàng thế giới, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại WGC, cho biết vấn đề địa chính trị được dự báo sẽ tiếp tục là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu vàng năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ở diễn biến khác, trong quý I, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng đạt 244 tấn. Con số này vượt cả quý IV/2025 và mức trung bình của 5 năm gần đây, dù có một số tổ chức thuộc khu vực công tăng cường bán ra, bao gồm Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, Ngân hàng Trung ương Nga và Quỹ Dầu mỏ Nhà nước Azerbaijan.

Đồng USD tăng giá trở lại

Phiên trước kỳ nghỉ lễ, đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Bên cạnh đó, nhà đầu tư vẫn trong trạng thái thận trọng khi căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 29/4 ở mức 25.113 đồng/USD.