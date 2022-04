Dòng tiền mạnh dạn nhập cuộc, giới đầu tư chứng khoán "đã vui trở lại"

Rất nhiều nhà đầu tư đã không chịu được áp lực, đặc biệt là thời điểm 9h40, mức giảm vượt quá giới hạn chịu đựng, không ít người cắn răng cắt lỗ.

Tuy nhiên, chính vào lúc nhà đầu tư dường như tuyệt vọng nhất thì thị trường đã có nhịp bật nảy đầy mạnh mẽ và bất ngờ. VN-Index đóng phiên tăng tới 30,42 điểm tương ứng 2,32% lên 1.341,34 điểm. Và như vậy, thị trường đã được trả lại phân nửa số điểm đã đánh rơi ngày hôm qua.

Diễn biến đầy kịch tính của VN-Index phiên 26/4 (Ảnh chụp màn hình).

HNX-Index tăng 7,66 điểm tương ứng 2,27% lên 345,17 điểm; UPCoM-Index tăng 1,6 điểm tương ứng 1,61% lên 101,15 điểm.

Điểm tích cực là sự nhập cuộc mạnh dạn hơn của dòng tiền. Thanh khoản trên HoSE đạt 21.004,15 tỷ đồng; trên HNX là 1.875,75 tỷ đồng và trên UPCoM là 863,24 tỷ đồng.

Với cú hồi mạnh vào cuối phiên như thế này, thị trường đã xóa bỏ "lời nguyền" sau 14h vốn lặp đi lặp lại trong suốt chuỗi giảm vừa qua: Call margin, "đánh úp" ATC. Nếu xu hướng hồi phục tiếp tục được giữ vững và không còn tình trạng bán đuổi về cuối phiên giao dịch, khả năng dòng tiền gia nhập thị trường sẽ còn tốt hơn.

Diễn biến dòng tiền trên HoSE phiên hôm nay trở nên tích cực hơn, lực bắt đáy mạnh (Ảnh chụp màn hình).

Bức tranh thị trường khởi sắc rõ rệt với 709 mã tăng giá, 101 mã tăng trần so với 284 mã giảm, 31 mã giảm sàn. Tinh thần nhà đầu tư phần lớn đều phấn chấn hơn khi tỷ lệ thua lỗ trong tài khoản đã giảm bớt so với đầu phiên, dù so với phiên hôm qua thì phần lớn nhà đầu tư vẫn chưa đòi lại được những gì đã đánh mất.

Rổ VN30 chỉ có 2 mã giảm giá là VJC và VCB với mức giảm lần lượt là 1,5% và 1,6%. Phần lớn cổ phiếu trong rổ chỉ số này đều tăng rất tích cực, cá biệt VRE tăng trần lên 31.050 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, SAB tăng 6,7%; VPB tăng 6,3%; BVH tăng 5,6%; MBB tăng 4,4%; POW tăng 4,4%; GAS tăng 4,3%; HDB tăng 4%.

Nhiều nhà đầu tư giữ tỷ lệ tiền mặt hợp lý trong tài khoản có thể thực hiện "lướt T0" bằng việc mua ở nhịp điều chỉnh và bán ra lượng tương ứng (dựa trên cổ phiếu có sẵn trong danh mục) và thu được một khoản lãi nhất định, hạ giá vốn, giảm tổng lỗ.

Ví dụ có những cổ phiếu từ mức giá sàn trong phiên đã đóng cửa tại mức giá trần, chênh lệch lên tới 14% như NHA, HDC, DIG, COM, PVD… Thập chí, biên dao động của cổ phiếu trên sàn HNX từ giá sàn đến giá trần còn xấp xỉ 20% như PVS, TKU, CEO, SMT.

Họ FLC tiếp tục gây chú ý khi tiếp tục tăng trần mạnh mẽ, hầu hết cổ phiếu trong hệ sinh thái FLC đều có dư mua giá trần. AMD khớp 2,8 triệu đơn vị, dư mua giá trần 1,58 triệu đơn vị; FLC khớp 13,26 triệu cổ phiếu, dư mua xấp xỉ 2 triệu đơn vị; ROS khớp 14,35 triệu cổ phiếu, dư mua gần 10,9 triệu đơn vị…