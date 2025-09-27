Động thổ tòa nhà Nam A Bank Huế - Công trình xanh gắn kết hành trình di sản miền Trung

Đây là một trong những công trình trọng điểm hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đại biểu cùng thực hiện nghi thức Lễ động thổ Tòa nhà Nam A Bank Huế (Ảnh: BTC).

Huế - vùng đất cố đô giàu bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, đang có bước chuyển mình lịch sử. Thành phố trực thuộc Trung ương này định hướng phát triển toàn diện, lấy kinh tế du lịch làm mũi nhọn, tiên phong chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Đồng thời, Huế vẫn bảo tồn trọn vẹn bản sắc cố đô, hướng tới tầm vóc một trung tâm đặc sắc của Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu.

Đồng hành cùng tiến trình phát triển của địa phương, Nam A Bank triển khai dự án Tòa nhà Nam A Bank Huế - công trình kiến trúc xanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ tài chính của thành phố.

Ông Phan Quý Phương - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Huế - phát biểu tại Lễ động thổ Tòa nhà Nam A Bank Huế (Ảnh: BTC).

Tòa nhà Nam A Bank Huế được quy hoạch trên diện tích sàn hơn 9.000m2, gồm 9 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự kiến hoàn thành vào quý I/2027. Công trình được định hướng đạt chứng chỉ xanh quốc tế EDGE, phù hợp với các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), khẳng định cam kết của Nam A Bank trong chiến lược phát triển bền vững dựa trên hai trụ cột chính là “số” và “xanh”.

Ông Trần Khải Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm quyền Tổng giám đốc Nam A Bank - trao tặng 2 căn nhà an sinh xã hội cho địa phương (Ảnh: BTC).

Theo đó, công trình sẽ đáp ứng 3 tiêu chí trọng yếu về EDGE, bao gồm: tiết kiệm năng lượng nhằm giảm thiểu điện năng và nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình vận hành; tiết kiệm nước nhằm giảm lượng nước sử dụng, tối ưu hóa hiệu suất khai thác và tái sử dụng nguồn nước; vật liệu cũng được sử dụng thân thiện với môi trường nhằm giảm lượng carbon tích tụ trong vật liệu xây dựng, hạn chế năng lượng hàm chứa nhằm giảm phát thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, đơn vị tổng thầu thiết kế cùng nhà thầu đã nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc dung hòa giữa bản sắc văn hóa cố đô và tinh thần hiện đại của một thành phố trực thuộc Trung ương đang vươn mình phát triển.

Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và bản sắc cố đô, cùng định hướng phát triển xanh, đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Nam A Bank trong hành trình phát triển ngân hàng xanh, gắn liền với tiến trình đô thị hóa bền vững của TP Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Tòa nhà Nam A Bank Huế sẽ là một trong những trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại giữa lòng di sản cố đô (Ảnh: BTC).

Dự án tọa lạc tại số 2 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa là một trong những vị trí đắc địa ngay trung tâm phía Nam TP Huế. Từ đây, dễ dàng kết nối với ga Huế, sân bay Phú Bài, đối diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế (dự kiến khai trương vào quý IV/2025), trung tâm thương mại lớn như Vincom Plaza cùng những biểu tượng văn hóa, du lịch nổi tiếng như cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba, Hoàng Thành Huế.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ là một trong những trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương và các vùng lân cận.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Nam A Bank, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Triển khai dự án Tòa nhà Nam A Bank Huế, chúng tôi mong muốn kiến tạo một công trình xanh hài hòa với di sản, đóng góp thiết thực vào định hướng phát triển của thành phố.

Đây không chỉ là một trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ hiện đại, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng Huế trong mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bền vững và bảo tồn bản sắc”.

Song song với việc động thổ công trình trọng điểm, Nam A Bank cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại địa phương. Trong dịp này, ngân hàng đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng và cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của TP Huế.