Đông Tây Land: Từ nhà phân phối thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp

Phát triển và khẳng định thương hiệu sau hơn một thập kỷ

Ra đời vào năm 2013 - giai đoạn thị trường bất động sản đang "thấm đòn" từ cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài, dưới sự "chèo lái" linh hoạt của ông Nguyễn Thái Bình, Công ty Cổ phần Đông Tây Land đã từng bước xây dựng nền móng vững chắc, phát triển đội ngũ chất lượng cao, củng cố nội lực tạo đà cho những bước nhảy vọt sau đó.

"Tôi luôn tâm niệm chữ tín là yếu tố cốt lõi và trọng tâm trong sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản. Ngay từ những ngày đầu thành lập, tôi đã xác định phát triển thương hiệu Đông Tây Land phải xuất phát từ việc xây dựng niềm tin: niềm tin đến từ đội ngũ, từ khách hàng và đối tác của mình trên thị trường. Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa phải đi cùng nhau", ông Nguyễn Thái Bình - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Land - chia sẻ.

Ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Land (Ảnh: Đông Tây Land).

Giai đoạn 2015-2018, Đông Tây Land trở thành đối tác chiến lược của Tập đoàn Vingroup với những đại dự án nổi bật như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinpearl Phú Quốc... Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp bứt phá để trở thành một trong những thương hiệu tư vấn - phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Từ năm 2019, Đông Tây Land liên tục là đại lý chiến lược top đầu của Tập đoàn Vingroup. Tại dự án đại đô thị Vinhomes Grand Park, Đông Tây Land luôn nắm giữ quỹ hàng lớn và được chủ đầu tư giao giỏ hàng độc quyền nhiều phân khu như The Origami, The Beverly, The Beverly Solari, The Manhattan, The Manhattan Glory...

Năm 2020, Đông Tây Land là Đại lý chiến lược xuất sắc nhất của Vinhomes miền Nam và đồng thời cũng là đại lý được thăng hạng Platinum Plus đầu tiên của Vinhomes trong năm 2022.

Với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, Đông Tây Land đã liên tục gặt những "quả ngọt" (Ảnh: Đông Tây Land).

Bên cạnh đó, công ty cũng không ngừng hợp tác với những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam như Sungroup, Masterise Group, Đất Xanh Group, Meyland - Tân Á Đại Thành, Khang Điền… và luôn góp mặt trong top đại lý có doanh thu bán hàng nổi bật của các "ông lớn" bất động sản này.

Năm 2019 cũng là một năm đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của Đông Tây Land khi "vượt đại dương" hợp tác cùng chủ đầu tư Azure Developer và CIM Australia để mang các sản phẩm bất động sản cao cấp tại Úc đến với khách hàng Việt. Đến nay, danh mục dự án công ty đang tham gia tư vấn và phân phối đã được mở rộng đến hầu hết các tiểu bang, các thành phố lớn của Úc như Sydney, Melbourne, Brisbane... với đa dạng các sản phẩm căn hộ, nhà phố, biệt thự chất lượng cao, rộng mở cơ hội đầu tư tiềm năng cho khách hàng Việt Nam tại "xứ sở kangaroo".

"Các sản phẩm mà công ty lựa chọn phân phối đa số thuộc phân khúc cao cấp, giá trị sản phẩm lớn, do đó khách hàng cũng sẽ khắt khe hơn trong việc tìm kiếm và đưa ra quyết định đầu tư các sản phẩm bất động sản. Chính vì hiểu rõ tâm lý đó, mỗi chuyên viên tư vấn tại Đông Tây Land đã trở thành những người bạn, người đồng hành đối với khách hàng, giúp khách hàng nắm bắt được những thông tin quan trọng của sản phẩm, đưa ra các tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ tối đa để giúp khách hàng sở hữu được những sản phẩm hợp lý nhất. Đối với bất động sản nước ngoài, đơn vị tư vấn càng phải trở thành cầu nối quan trọng giữa chủ đầu tư và khách hàng", ông Bình chia sẻ thêm.

Bước tiến mới của Đông Tây Land trên thị trường

Không dừng lại ở vị trí đơn vị phân phối cho các chủ đầu tư lớn, trên con đường phát triển không ngừng, Đông Tây Land nâng tầm hơn về quy mô và chuyển mình trở thành Đông Tây Group.

Ở vai trò mới, Đông Tây Group định hướng phát triển chuyên sâu và đa ngành trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp chọn đứng từ vị trí và góc nhìn của khách hàng để phát triển dự án, đảm bảo sản phẩm hội tụ đủ các yếu tố từ vị trí đắc địa, pháp lý chắc chắn, tỷ suất đầu tư tốt và gia tăng giá trị trong tương lai.

Trong năm 2022, Đông Tây Group "chào sân" trên vai trò mới là nhà phát triển dự án, thông qua dự án bất động sản nghỉ dưỡng Le Palmier Hồ Tràm.

Le Palmier Hồ Tràm là dự án đầu tay Đông Tây Land vươn mình trở thành nhà phát triển dự án (Ảnh: Đông Tây Land).

Tọa lạc ngay trung tâm "cung đường nghỉ dưỡng tỷ đô", Le Palmier Hồ Tràm được kỳ vọng là ngôi nhà thứ 2 (second home) chất lượng với gói đầu tư tiềm năng, cùng tiềm năng dài hạn trong giai đoạn thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.

