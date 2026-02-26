Dòng người đội mưa mua vàng ngày vía Thần Tài, vàng miếng mini "cháy hàng"

Sáng ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch (26/2), bất chấp thời tiết mưa dầm dề, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về các tiệm vàng từ sáng sớm để mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài, với hy vọng một năm làm ăn hanh thông, tài lộc dồi dào.

Sản phẩm được săn đón nhiều nhất là vàng miếng mini 1 chỉ, nhiều người chờ đợi rất lâu để mua nhưng không có hàng.

Tại cửa hàng SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ), không khí mua bán diễn ra vô cùng sôi động. Dòng người xếp hàng dài, chen chúc nhau để có thể tiếp cận quầy giao dịch. Thậm chí, nhiều người đã có mặt từ 5h sáng, đội mưa chờ đợi giờ mở cửa.

Mặc dù giá vàng SJC bất ngờ giảm nhẹ 300.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay, nhưng chỉ sau 2 giờ mở bán, vàng miếng mini đã nhanh chóng "cháy hàng".

Người đến sau chỉ có thể mua vàng miếng 1 lượng, với giới hạn tối đa 3 lượng vàng mỗi khách hàng.

Chị Bùi Nhi, một khách hàng, chia sẻ: "Tôi thấy vàng miếng mini nhìn dễ thương nên chờ để vào mua. Tuy nhiên, khi xếp hàng tới gần cửa vào thì được thông báo đã hết hàng. Tôi chuyển sang chọn mua vàng hình con ngựa để lấy may".

Năm nay, bên cạnh các sản phẩm truyền thống như vàng miếng, nhẫn, nhiều thương hiệu còn chế tác vàng có hình ngựa, tượng trưng cho năm Bính Ngọ, thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Tại một cửa hàng trang sức trên đường Hàm Nghi, nhiều nhân viên văn phòng cũng tranh thủ giờ nghỉ để mua vàng cầu may.

Anh Huy Thụ chia sẻ: "Giờ làm việc của cơ quan là 9h, tôi cùng đồng nghiệp tới cửa hàng từ lúc 8h để mua vàng nhân ngày thần tài. Năm nay, nhiều người chọn mua bạc nhưng theo tôi vàng vẫn là loại trang sức mang lại may mắn, cũng như giá trị đầu tư cao hơn".

Tại một cửa hàng vàng bạc ở phường Cầu Ông Lãnh, đúng 7h45, cửa hàng đã bắt đầu phát phiếu cho người dân. Mặc dù giá bạc và vàng neo cao, không khí giao dịch vẫn diễn ra khẩn trương và trật tự.

Đại diện cửa hàng cho biết, từ mùng 4 Tết, các sản phẩm vía Thần Tài đã được bày bán. Tuy nhiên, trước nhu cầu lớn đối với bạc, cửa hàng đã quy định mỗi chi nhánh chỉ bán 200 sản phẩm, mỗi khách hàng bốc số thứ tự và chỉ được mua 1 sản phẩm.

Chị Ngọc Anh (ngụ quận 6 cũ) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi mua bạc, mọi năm ngày vía Thần Tài tôi thường mua vàng. Tôi thấy bạc có nhiều mẫu mã, hình thù đẹp nên thử lấy may coi sao".

Đến trưa, sức nóng của ngày vía Thần Tài vẫn chưa "hạ nhiệt" tại TPHCM. Hàng trăm người vẫn đổ về tiệm vàng Mi Hồng, nơi nhẫn trơn được mua bán với giá 182,2 - 185 triệu đồng một lượng.

Theo các doanh nghiệp, nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài năm nay vẫn duy trì ở mức cao và tăng nhẹ so với ngày thường. Tuy nhiên, xu hướng mua sắm đã thay đổi khi khách hàng không còn dồn vào đúng ngày chính lễ mà mua rải rác từ cuối năm và ngay sau kỳ nghỉ Tết.