Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chuyển 2 vụ việc sang cơ quan điều tra trong tháng 11

Lũy kế 11 tháng năm 2025 (từ 16/12/2024 đến 15/11/2025), Chi cục đã kiểm tra và xử lý 4.762 vụ việc. Trong đó, thẩm quyền Chi cục xử lý 200 vụ; UBND TP xử lý 91 vụ; Sở Công Thương xử lý 9 vụ; chuyển cơ quan điều tra 80 vụ. Tổng số tiền nộp ngân sách đạt 97,8 tỷ đồng, bằng 135,85% chỉ tiêu năm 2025.

Khởi tố các đối tượng sản xuất, buôn bán thịt bò giả xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm HIDA (Ảnh: CATP Hà Nội).

Trong đợt cao điểm kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm (từ 15/10 đến 15/11/2025), hai đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 11 vụ vi phạm; xử phạt hơn 512 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 457 triệu đồng.

Tại Hội chợ Mùa thu 2025 diễn ra từ 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (huyện Đông Anh), Ban Chỉ đạo 389 Thành phố đã triển khai hai đoàn kiểm tra liên ngành thường trực giám sát theo từng khu vực và từng ngày, nhằm bảo đảm hoạt động kiểm tra, kiểm soát diễn ra liên tục và hiệu quả.

Trong tháng 11, Chi cục không có công dân đến khiếu nại, tố cáo trực tiếp. Đơn vị đã xử lý 7 đơn thư (gồm 4 đơn phản ánh, kiến nghị và 3 đơn đề nghị xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ) đúng trình tự theo Thông tư 05/2021/TT-TTCP, không để tồn đọng kéo dài. Đồng thời, Chi cục tiếp nhận thông tin từ Tạp chí điện tử Kỹ thuật chống hàng giả và gian lận thương mại để phục vụ công tác kiểm tra.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.

Lê Thắng