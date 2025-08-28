DonaCoop và VinaCapital được nghiên cứu dự án metro 65.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 4015, chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến TP Biên Hòa và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP) là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital.

Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét đề nghị của nhà đầu tư và ý kiến của Sở Tài chính TPHCM. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính về việc giao liên danh DonaCoop và VinaCapital thực hiện dự án lập báo cáo nghiên cứu.

Theo kế hoạch nghiên cứu, tuyến metro kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Biên Hòa và sân bay Long Thành có tổng chiều dài khoảng 38,5km, được chia thành 3 đoạn.

Đoạn thứ nhất dài 6,5km, nối từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Đoạn thứ hai từ trung tâm hành chính mới đến Sân bay Long Thành với chiều dài khoảng 27km. Đoạn còn lại dài khoảng 5km, kết nối trung tâm hành chính mới với đường trục trung tâm Biên Hòa.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ dự án, thời gian nộp báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tối đa 9 tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất.

Trước đó, liên danh DonaCoop - VinaCapital đã có văn bản gửi cơ quan chức năng Đồng Nai, đề nghị lập báo cáo nghiên cứu dự án nối dài metro số 1 (Suối Tiên - Long Thành), đồng thời gắn với phát triển mô hình đô thị thông minh TOD (Transit-Oriented Development) dọc theo tuyến.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng), sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác để đầu tư.

Liên danh dự kiến triển khai xây dựng và hoàn thành dự án trong thời gian 4-6 năm kể từ khi nhận bàn giao mặt bằng.