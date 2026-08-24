Đơn vị vận hành Metro số 1 TPHCM được giao mục tiêu lãi hơn 21 tỷ đồng năm nay

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2026 đối với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) - đơn vị trực tiếp vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Theo quyết định phê duyệt, tổng doanh thu kế hoạch năm 2026 của doanh nghiệp được giao là hơn 615 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của đơn vị được ấn định ở mức 21,83 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phải duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 8,15%.

Hành khách sử dụng Metro số 1 TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Cùng với các chỉ tiêu tài chính, UBND TPHCM cũng yêu cầu HURC1 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao về sản lượng, chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Hội đồng thành viên HURC1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên theo quy định; đồng thời đề ra giải pháp để chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 10% so với năm 2025 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Trước khi bước vào giai đoạn kinh doanh có lãi, HURC1 từng trải qua nhiều năm chịu áp lực tài chính trong thời gian chờ Metro Bến Thành - Suối Tiên được vận hành.

Tính đến hết năm 2024, thời điểm tuyến mới vận hành thương mại, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên trên 35 tỷ đồng.

Bước ngoặt tài chính diễn ra trong năm 2025 khi Metro Bến Thành - Suối Tiên vận hành thương mại trọn vẹn năm đầu tiên. Doanh thu của HURC1 tăng mạnh, đạt mức lợi nhuận sau thuế gần 39 tỷ đồng.

Kết quả này giúp doanh nghiệp xóa được lỗ lũy kế từ giai đoạn trước, tạo cơ sở để thành phố tiếp tục giao chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026.