Đơn vị phụ trách hệ thống thoát nước Hà Nội lãi trên 16 tỷ đồng

Theo giới thiệu trên website, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội có vai trò chính trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, từng bước khắc phục tình trạng úng ngập và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thủ đô.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, công ty ghi nhận doanh thu hơn 447 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, nguồn thu từ duy trì hệ thống thoát nước chiếm 427 tỷ đồng, còn lại khoảng 20 tỷ đồng từ hoạt động xây lắp và dịch vụ.

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty đạt gần 36,5 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng của công ty đã tăng gấp 3 lần lên 165 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cùng giai đoạn chiếm phần lớn với giá trị 18,3 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí và thuế, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay đạt 16 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Phụ huynh chật vật dắt xe chở con đi qua đoạn đường ngập sâu (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 1.407 tỷ đồng, tăng hơn 110 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng tăng mạnh lên hơn 61 tỷ đồng, gần gấp 1,5 lần so với đầu năm.

Doanh nghiệp không có nợ vay ngân hàng, trong khi nợ phải trả vào khoảng 954 tỷ đồng chủ yếu là nghĩa vụ với khách hàng, người lao động và các quỹ phúc lợi, khen thưởng nội bộ.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội có trụ sở tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, với vốn điều lệ 459 tỷ đồng. Được thành lập từ năm 1973, tiền thân là “Đội Thoát nước” trực thuộc thành phố, đơn vị có nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống thoát nước nội thành.

Đến năm 1991, tổ chức được chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, hoạt động cho đến nay.

Ngoài quản lý vận hành hệ thống thoát nước, công ty còn mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực tư vấn dự án, khảo sát thiết kế, thi công xây lắp các công trình hạ tầng đô thị, làm các dịch vụ về thoát nước, vệ sinh môi trường và xử lý nước thải.

Hiện doanh nghiệp này có 11 xí nghiệp trực thuộc, bao gồm các xí nghiệp thoát nước số 1 đến số 8, cùng các đơn vị chuyên trách khác, đảm nhiệm việc duy trì, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý úng ngập trên địa bàn Hà Nội.