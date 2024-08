Vụ hóa đơn nước 57 triệu đồng: Công ty cấp nước kinh doanh lời lãi ra sao?

Hồi tháng 2, gia đình ông Nguyễn Quốc Huy (41 tuổi, ngụ hẻm 490 Lê Văn Sỹ, quận 3) bất ngờ khi nhận hóa đơn nước tăng bất thường hơn 57 triệu đồng. Kể từ đó đến nay, vụ việc giữa khách hàng và Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định vẫn chưa tìm được cách giải quyết.

Ngày 9/8, gia đình ông đã nộp đơn khởi kiện Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định ra TAND quận 3 (TPHCM).

Khi hai bên chưa tìm ra nguyên nhân chỉ số tiêu thụ nước tăng bất thường, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định ra thông báo yêu cầu gia đình đóng số tiền sử dụng nước trên. Sau ngày 10/8, hộ ông Huy sẽ bị cắt nước nếu không đóng phí.

Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định là doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán GDW. Báo cáo thường niên năm 2023 cho biết doanh nghiệp có vốn điều lệ 95 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với khoản doanh thu thuần đạt 171,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 6,9% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 3,8% so với quý II/2023, đạt 75,5 tỷ đồng. Vì vậy biên lãi gộp cũng giảm từ 46,6% xuống còn 44,1%.

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp trong quý vừa qua không nhiều, chỉ vào khoảng 413,5 triệu đồng, giảm hơn 42% so với cùng kỳ năm 2023. Chi phí tài chính cũng giảm gần 55% về mức 225,9 triệu đồng.

Chi phí bán hàng của doanh nghiệp cấp nước này tăng mạnh 36,6% lên 37,7 tỷ đồng trong quý II/2024.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của Cấp nước Gia Định trong kỳ đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 43,5% so với quý II năm ngoái. Cộng thêm lợi nhuận khác chỉ khoảng 426,5 triệu đồng (cùng kỳ lỗ khác 117,8 triệu đồng), Cấp nước Gia Định ghi nhận mức lãi trước thuế 16,9 tỷ đồng, giảm 42% so với quý II/2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,5 tỷ đồng, giảm 41,7% so với năm trước đó.

Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định tại quận Bình Thạnh, TPHCM (Ảnh: Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định).

Lũy kế 6 tháng, Cấp nước Gia Định đạt 335,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 1% cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế đạt 19,7 tỷ đồng, giảm 39,4% so với nửa đầu năm 2023.

Giải trình về kết quả kinh doanh biến động lớn, công ty này cho biết trong quý II sản lượng tiêu thụ nước sạch tăng so với quý II/2023 là 238.544m3 tuy nhiên đơn giá bán bình quân quý vừa qua lại giảm 73 đồng/m3 so với đơn giá bình quân của quý II/2023.

Doanh nghiệp cho biết chi phí tiền lương cho người lao động và quản lý quý II/2023 tăng so với năm ngoái tới 12,78%. Đặc biệt chi phí sửa bể, thay đồng hồ nước định kỳ quý II/2024 tăng gần 1,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 31,13%.

Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm, chi phí giải ngân các công trình chống thất thoát nước thuộc dự án năm 2023 ở mức 8,9 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Những khoản chi phí tăng thêm này làm cho lợi nhuận sau thuế giảm 41,7%.

Tại ngày 30/6, Cấp nước Gia Định có 290,5 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 13 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 121,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,7 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất trong các đơn vị phân phối nước của ngành nước TPHCM.

Sau khi Sài Gòn Thủy cục được tiếp nhận năm 1975 đổi tên gọi thành Công ty Cấp nước Thành phố (tiền thân của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên), Xí nghiệp sửa chữa và bảo quản đường ống được thành lập và là một trong 2 đơn vị trực thuộc đầu tiên của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

Năm 1992, Chi nhánh cấp nước Gia Định được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Xí nghiệp sửa chữa và bản quản đường ống nước cùng với 3 đơn vị cấp nước khác.

Năm 2007, Chi nhánh cấp nước Gia Định được cổ phần hóa và thành Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định.