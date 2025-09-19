Đổi mới công nghệ an toàn: Lá chắn bảo mật trong ngân hàng số

Công nghệ bảo mật là tấm khiên vững chắc cho giao dịch số

Để đối phó với những thủ đoạn tấn công ngày càng tinh vi, ngành ngân hàng Việt Nam đang triển khai hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại nhằm xây dựng “lá chắn số” vững chắc cho khách hàng.

Từ ngày 1/7/2024, các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên bắt buộc phải xác thực khuôn mặt kết nối với dữ liệu căn cước công dân gắn chip theo Quyết định 2345 (Ảnh: VietinBank).

Từ ngày 1/7/2024, các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên bắt buộc phải xác thực khuôn mặt kết nối với dữ liệu căn cước công dân gắn chip theo Quyết định 2345. Quy định này không chỉ nâng cao an toàn cho khách hàng mà còn đảm bảo tính pháp lý của mỗi giao dịch.

Song song, nhiều ngân hàng áp dụng hệ thống phát hiện khuôn mặt giả, video deepfake và các hình thức giả mạo công nghệ cao, giúp ngăn chặn rủi ro ngay từ vòng đầu.

Bên cạnh đó, công nghệ eKYC (định danh điện tử) kết hợp sinh trắc học cũng được ứng dụng rộng rãi, cho phép khách hàng mở tài khoản và xác thực giao dịch chỉ trong vài phút, vừa nhanh chóng vừa an toàn.

Các lớp bảo mật bổ sung như Smart OTP, Token hay xác thực đa nhân tố tiếp tục gia cố “tường thành” phòng thủ, mã hóa từng giao dịch để ngăn chặn rủi ro giả mạo. Với phòng tuyến đa tầng này, khách hàng có thể an tâm tận hưởng trải nghiệm ngân hàng số liền mạch và thuận tiện.

Bảo mật là trụ cột phát triển bền vững

Nếu như trước đây bảo mật chỉ được coi là một hạng mục hỗ trợ, thì nay nó đã trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển ngân hàng số. Các tổ chức tài chính không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ quy định bắt buộc, mà còn chủ động đầu tư mạnh vào hạ tầng an ninh mạng, áp dụng chuẩn mực quốc tế và hợp tác với những tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Điều này thể hiện quan điểm: niềm tin khách hàng chính là tài sản quý giá nhất.

Việc nâng cao chuẩn bảo mật không chỉ bảo vệ người dùng trước rủi ro, mà còn góp phần hình thành thị trường tài chính số lành mạnh, ổn định và bền vững. Đây là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy quá trình thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Trong bức tranh ngân hàng số hiện nay, mỗi tính năng mới đều đi kèm với những lớp bảo mật nâng cao, không chỉ giúp gia tăng trải nghiệm liền mạch cho người dùng, mà còn củng cố niềm tin vào hệ thống tài chính số của quốc gia.

Bước vào kỷ nguyên số, VietinBank đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ và tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số ngành ngân hàng. Xác định công nghệ và sáng tạo là động lực chính cho cạnh tranh, VietinBank đã xây dựng và triển khai Chương trình Chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động.

Hạ tầng công nghệ của VietinBank được hiện đại hóa đồng bộ, nhiều quy trình tác nghiệp được tự động hóa, giúp tăng mạnh năng suất lao động và nâng cao trải nghiệm khách hàng; từ đó tạo ra những bước chuyển mình ấn tượng trong đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. VietinBank đã thành lập Khối Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để dẫn dắt chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và AI; tạo ra cuộc cách mạng trong thay đổi phương thức làm việc và văn hóa sẵn sàng thay đổi trong hệ thống.