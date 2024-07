Doanh thu hợp nhất 19 tập đoàn, tổng công ty ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty đã nỗ lực cao độ, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty 6 tháng năm nay ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 76,3% kế hoạch năm và bằng 113% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 56.874 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch năm và bằng 127% so cùng kỳ; giá trị nộp ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 86.217 tỷ đồng, bằng 75,24% kế hoạch năm và bằng 91% so cùng kỳ.

Với những kết quả đạt được, tiến độ giải ngân trong 6 tháng cuối năm dự kiến tiếp tục gia tăng sau khi các vướng mắc, khó khăn đã được các cấp có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý làm cơ sở để các tập đoàn, tổng công ty hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm, có vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ảnh: BTC).

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Văn Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước), cho biết, 6 tháng qua, ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức.

"Tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên. Một số tập đoàn, tổng công ty đạt kim ngạch xuất nhập khẩu lớn; chưa phát sinh dự án đầu tư có nguy cơ rủi ro cao gây thua lỗ lớn, thất thoát vốn nhà nước", ông Sơn chia sẻ.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, song theo ủy ban, do khối lượng công việc lớn, nhiều tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước trong khi số lượng cán bộ còn hạn chế nên một số tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo đúng hạn định.

Ngoài ra, hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật chưa được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với mô hình cơ quan chuyên trách và yêu cầu, tính chất đặc thù của việc quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường... nên trong việc giải quyết một số công việc thuộc quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước được thực hiện đầy đủ nhưng còn chưa bảo đảm thời hạn theo quy định.