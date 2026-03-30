Doanh nghiệp Việt rót hàng nghìn tỷ đồng vào nông nghiệp Lào và Campuchia

Chiều 29/3, tiếp nối chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, gồm Preah Vihear, Ratanakiri và Stung Treng.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền 3 tỉnh Preah Vihear, Ratanakiri, Stung Treng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết và hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các bên.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao với chính quyền tỉnh Stung Treng, tổng vốn gần 29 triệu USD (Ảnh: Ban tổ chức).

Chính quyền tỉnh Stung Treng và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao với diện tích gần 2.000ha, tổng vốn dự kiến gần 29 triệu USD.

Hoàng Anh Gia Lai là một trong những công ty tiên phong đầu tư tại Campuchia trên lĩnh vực nông nghiệp. Tại tỉnh Stung Treng, công ty đang đầu tư dự án nông nghiệp quy mô lớn với diện tích 3.000ha để trồng chuối tươi, sầu riêng, dâu tằm tơ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2025, quan hệ hợp tác giữa tỉnh và các địa phương Campuchia đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn thường xuyên.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 815 triệu USD. Có 15 doanh nghiệp của Gia Lai triển khai 19 dự án tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký hơn 913 triệu USD.

Hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được duy trì thông suốt 24/7, các phiên chợ biên giới diễn ra thường niên. Quan hệ hữu nghị nhân dân được củng cố thông qua kết nghĩa 5 cụm dân cư biên giới...

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao đổi tại hội nghị ký kết với các tỉnh Đông Bắc Campuchia (Ảnh: Ban tổ chức).

Trên nền tảng đó, giai đoạn 2026-2030, các bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp - xây dựng. Đồng thời, các bên cũng tăng cường kết nối giao thông, logistics; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, phát triển thương mại biên giới, khai thác hiệu quả cửa khẩu Lệ Thanh - Oyadav, thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu; triển khai các chương trình hợp tác có trọng tâm, trọng điểm.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương Campuchia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.