Chủ tịch tỉnh "xông đất Tây Gia Lai", đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 10%

Ngày 22/2, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng đại diện sở, ngành đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội và doanh nghiệp ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai biểu dương tinh thần trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm bình yên địa bàn, nhất là tuyến biên giới trong suốt dịp Tết Nguyên đán của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc Tết tại Quân đoàn 34 (Ảnh: Văn Ngọc).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đoàn 34 với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.

Tại Binh đoàn 15, lãnh đạo tỉnh ghi nhận những nỗ lực nâng cao đời sống người lao động, tạo việc làm ổn định, thực hiện tốt an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, chúc Tết các doanh nghiệp tại khu vực Tây Gia Lai gồm: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh.

Tại các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó, tạo những bứt phá trong năm 2025, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh khởi sắc, tạo việc làm cho người dân, quảng bá hình ảnh Gia Lai ra cả nước và quốc tế.

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu các doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng năm tới không dưới 10% (Ảnh: Chí Anh).

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp tiếp tục nâng tầm thương hiệu, hướng tới thị trường quốc tế, đặt mục tiêu tăng trưởng năm tới trên 10%. Tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng doanh nghiệp lấy nông nghiệp làm trụ cột, phát triển vùng nguyên liệu lớn, đẩy mạnh chế biến sâu tại Gia Lai, xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh.

Đặc biệt, năm 2026 là Năm Du lịch quốc gia, lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chủ trì tổ chức các sự kiện bóng đá quy mô lớn, thu hút các đội bóng quốc tế tham dự.

“Hoàng Anh Gia Lai phải xây dựng học viện trở thành cái nôi đào tạo cầu thủ cho đội tuyển quốc gia; tổ chức các sự kiện bóng đá tạo tiếng vang cho Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, phát triển mô hình thể thao gắn với du lịch trải nghiệm, thu hút du khách đến với Gia Lai”, ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các doanh nghiệp khu vực Tây Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cho biết sau một năm nỗ lực, tập đoàn đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng nhất từ trước đến nay. Kết thúc năm tài chính 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.

“Tôi trưởng thành ở Tây Gia Lai. Cá nhân tôi và tập đoàn luôn nỗ lực cống hiến vì quê hương. Thời gian tới, Hoàng Anh Gia Lai mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về cơ chế, chính sách và động viên tinh thần từ lãnh đạo tỉnh để doanh nghiệp phát triển bền vững”, ông Đức bày tỏ.