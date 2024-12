Doanh nghiệp Việt đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ xanh

Chú trọng công nghệ xanh

Công nghệ xanh hay công nghệ thân thiện với môi trường ngoài việc tạo ra một lượng khí thải rất thấp, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bởi thế, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho công nghệ xanh.

Cánh đồng pin mặt trời của các nhà máy năng lượng tái tạo, một trong những công nghệ xanh ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm tham gia (Ảnh: ROX Group).

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, những năm gần đây, Việt Nam đã nổi lên là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực ASEAN về phát triển năng lượng tái tạo. Tính đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt của năng lượng mặt trời của Việt Nam đạt hơn 16.500 MW. Lĩnh vực này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt, trong đó có Tập đoàn ROX Group.

Theo các chuyên gia, sử dụng công nghệ xanh là chìa khóa để doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững - xu hướng tất yếu của các nền kinh tế trên thế giới. Tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào quản trị và vận hành doanh nghiệp theo thang tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) giúp gia tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời tăng khả năng tiếp cập nguồn vốn đầu tư xanh.

Theo báo cáo của PWC năm 2024, 93% doanh nghiệp niêm yết cam kết ESG, cao hơn mức trung bình của Việt Nam là 80%. Trong đó, số doanh nghiệp đang trong giai đoạn lập kế hoạch trong vòng 2 - 4 năm tới là 58%. Điều đó cho thấy công nghệ xanh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp.

"Tô xanh" mảng kinh doanh truyền thống

Cùng với việc đầu tư vào công nghệ xanh, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn cũng chú trọng chuyển đổi xanh các lĩnh vực kinh doanh truyền thống bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có ROX Group.

Trong lĩnh vực bất động sản, hiện tại, 14 khu công nghiệp thuộc ROX Group đã hoàn thiện kiến trúc khu công nghiệp thông minh giúp tiết kiệm năng lượng, giám sát chặt việc xử lý chất thải và tận dụng nguồn năng lượng xanh từ việc hợp tác phát triển điện mặt trời áp mái.

Tập đoàn xác định công nghệ là yếu tố tiên quyết để đạt được mục tiêu chuyển đổi bền vững tại các khu công nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, ROX Group đã đặt hàng TNTech - công ty chuyên phát triển các giải pháp công nghệ, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn "may đo" giải pháp Khu công nghiệp thông minh T.SIE (TNTech Smart Industrial Ecosystem), để phục vụ cho công tác vận hành tại các khu công nghiệp mình quản lý. Đây được coi là giải pháp tối ưu hoạt động trên nền tảng quản lý dữ liệu tập trung, kết hợp giữa công nghệ, hạ tầng và dịch vụ thông minh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất hoạt động của các khu công nghiệp.

Những khu công nghiệp xanh là lợi thế thu hút nhà đầu tư (Ảnh: ROX Group).

Những nỗ lực chuyển đổi xanh đã mang về cho ROX Group hàng loạt giải thưởng trong năm 2024 gồm: giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh" 2024 do báo Đầu tư trao tặng; chứng nhận "Tăng trưởng xanh" tại Lễ vinh danh Thương hiệu mạnh năm 2024. Giải pháp Khu Công nghiệp thông minh do TNTech phát triển đã giành giải thưởng Sao Khuê 2024.

Đối với ngành khách sạn, ROX Group tiên phong đưa ra mô hình khách sạn thuận ích SOJO Hotels. Chuỗi 13 khách sạn SOJO đi vào hoạt động đều sử dụng loại đèn cảm ứng thân nhiệt, bật tắt tự động khi khách check-in (vào), check-out (ra) giúp tiết kiệm tới 30% điện năng tiêu thụ. Đi cùng với đó là các hệ thống công nghệ điều hòa PAU cho phép tái sử dụng không khí đã qua xử lý hay quy trình phân loại chất thải nghiêm ngặt từ nguồn… giúp SOJO Hotels xây dựng hình mẫu "khách sạn xanh" thực sự và bền vững.

SOJO Hotels có những hoạt động khuyến khích lối sống xanh tới khách hàng. Khách lưu trú có thể tìm thấy những thông điệp khuyến khích tiết kiệm nước, điện được lồng ghép trong phòng. SOJO Hotels xây dựng các menu khuyến khích khách hàng duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên hưởng ứng và tổ chức các chương trình như Giờ Trái Đất, gom pin đã qua sử dụng…

Qua đó, chuỗi khách sạn SOJO Hotels đã được trao giải thưởng "Thương hiệu khách sạn xanh hàng đầu châu Á" (Asia's Leading Green Hotel Brand) tại World Travel Award 2024; Top 10 Khách sạn thân thiện vì môi trường xanh Quốc gia trong chương trình "Xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia" do Hiệp hội Thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam - Bộ Công thương - Bộ Tài nguyên môi trường tổ chức.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, ROX Energy thực hiện các dự án nhà máy điện mặt trời với cam kết phát triển bền vững, thúc đẩy sản xuất xanh. Năm 2024, ROX Energy được xướng tên ở hai hạng mục "Power Plant Upgrade of the Year" và "The Solar Power Project of the Year" của giải thưởng The Asian Power Awards do Tạp chí Năng lượng châu Á (Asian Power) tổ chức.

Chuyển đổi xanh là một hướng đi tất yếu và sẽ mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt xu hướng này bởi nó giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn và phát triển bền vững. Một chiến lược phát triển xanh đúng hướng và bài bản còn giúp doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh, tận dụng được thời cơ để bứt phá.