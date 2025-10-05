Doanh nghiệp ven biển Trung Quốc lao đao vì bão Matmo đổ bộ

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết bão Matmo đổ bộ tỉnh Quảng Đông nước này vào chiều nay. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ghi nhận bão Matmo có sức gió hơn 150 km/h.

Các doanh nghiệp, công trường xây dựng và phương tiện giao thông công cộng buộc phải ngừng hoạt động tại các thành phố ven biển như Hải Khẩu, Văn Xương, Trạm Giang và Mậu Danh. Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu đã hủy toàn bộ chuyến bay đến và đi từ 23h tối 4/10.

Thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, hôm nay cũng thông báo sẽ tạm dừng hoạt động làm việc, học tập và hoạt động giao thông. Theo CCTV, bão Matmo đã khiến mực nước biển dâng cao tại một cảng ở Mậu Danh vào sáng nay, dẫn đến nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền Trung Quốc đã sơ tán 197.000 người ở đảo Hải Nam và 150.000 người ở tỉnh Quảng Đông.

Toàn bộ tàu cá đã được yêu cầu về nơi neo đậu an toàn. Các thành phố ven biển kêu gọi tăng cường biện pháp phòng chống rủi ro nước dâng, lũ quét và sạt lở đất.

Một phụ nữ lội qua con phố ngập nước sau bão Matmo tại Philippines ngày 3/10 (Ảnh: Reuters).

Bão Matmo tiến vào ngay thời điểm người Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài 8 ngày từ 1/10. Ước tính có khoảng 2,36 tỷ chuyến đi, trung bình mỗi ngày tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

CCTV dẫn lời các chuyên gia khí tượng kêu gọi người dân cảnh giác, vì bão Matmo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông và du lịch trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết cường độ cơn bão dự kiến giảm dần sau khi đổ bộ. Tuy nhiên, mưa lớn và gió mạnh dự kiến tiếp diễn cho đến ngày 6/10 tại Hải Nam và một số khu vực Quảng Đông, Quảng Tây.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc 2 cơn bão liên tiếp xuất hiện trong thời gian ngắn có thể tạo ra hiệu ứng "bão chồng bão", làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Tỉnh Quảng Tây và đảo Hải Nam đang phải đối mặt với thách thức kép, vừa khắc phục hậu quả bão cũ, vừa ứng phó với bão mới.