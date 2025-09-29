Doanh nghiệp tài chính làm gì để thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị?

Những mục tiêu lớn về chuyển đổi số

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Bộ Tài chính cũng ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 với quan điểm phát huy, kế thừa tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về chuyển đổi số. Trong đó, kế hoạch xác định chuyển đổi số ngành tài chính là cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực do Bộ này quản lý (ngân sách, thuế, kho bạc, hải quan, chứng khoán, dự trữ ...); được triển khai quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, nhất quán, lâu dài với những giải pháp đột phá, mang tính cách mạng.

Kế hoạch đưa ra mục tiêu phấn đấu trong năm nay giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh; bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Mọi thủ tục liên quan đến doanh nghiệp phải thực hiện trực tuyến thông suốt, liền mạch và hiệu quả, đảm bảo minh bạch, giảm tối đa giấy tờ; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh...

Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán đã không ngừng đầu tư mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng trải nghiệm khách hàng và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Một số doanh nghiệp không tránh khỏi những thách thức, khó khăn khi thực thi chuyển đổi số liên quan nhận thức và năng lực triển khai, khung pháp lý chưa bắt kịp tốc độ thay đổi công nghệ, hạ tầng và kỹ năng số của lực lượng lao động còn hạn chế, nguy cơ mất an toàn thông tin và thiếu hụt nguồn năng lượng cho hạ tầng dữ liệu.

Diễn giả tại hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" diễn ra ngày 14/8 tại TPHCM. Tọa đàm này nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" (Ảnh: Nam Anh).

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM - đánh giá ở mức độ tổng quan, các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số đã được triển khai rốt ráo, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ngành tài chính đẩy mạnh thực thi. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp vẫn gặp một số khó khăn nhất định.

Đầu tiên là nguồn nhân lực đáp ứng chuyển đổi số còn thiếu, các trường đào tạo chưa cập nhật nhiều kiến thức, kỹ năng mới về công nghệ tài chính, chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng. Khi sinh viên ra trường, các ngân hàng lại hao tốn thời gian đào tạo lại.

Thứ 2 là về công nghệ, khả năng các doanh nghiệp tài chính tiếp cận với nền tảng công nghệ hàng đầu trên thế giới còn khó. Việc thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ từ bên ngoài còn gặp khó trong việc cập nhật phần mềm; một số doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống thì còn chậm, mất thời gian.

Ông Huân đề xuất nâng cao các vấn đề về bảo mật dữ liệu, mã hóa dữ liệu trong chuyển đổi số nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu, tránh các tổn thất không đáng có.

Cần chiến lược số hóa đồng bộ

Cùng ý kiến, TS Châu Đình Linh - giảng viên Đại học Ngân hàng TPHCM - nói đối với những doanh nghiệp bắt đầu muốn áp dụng chuyển đổi số, ban lãnh đạo phải xác định được hướng chiến lược kinh doanh dài hạn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này nên chuyển đổi số từng phần cho những mảnh ghép quan trọng trước.

"Thực tế, hiện các doanh nghiệp lớn cũng vẫn chưa chuyển đổi số toàn diện. Họ vẫn đang đặt ra những lộ trình để hoàn thiện số hóa dần", ông chia sẻ thêm.

Dưới góc nhìn và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chứng khoán, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam - cho rằng để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong quản trị, các công ty tài chính, chứng khoán cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm.

Ông Lê Thanh Minh - Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TPHCM phát biểu tại hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" do báo Dân trí phối hợp Sở Khoa học Công nghệ TPHCM tổ chức ngày 14/8 (Ảnh: Hữu Khoa).

Thứ nhất, xây dựng chiến lược số hóa đồng bộ gắn với mục tiêu kinh doanh thay vì triển khai rời rạc từng dự án công nghệ, bởi chỉ khi gắn chặt với chiến lược phát triển thì chuyển đổi số mới tạo ra giá trị thực.

Thứ hai, đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và hệ thống quản trị rủi ro theo thời gian thực, coi dữ liệu là tài sản cốt lõi, từ đó nâng cao năng lực phân tích, dự báo và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực số bằng cách đào tạo đội ngũ hiện hữu về công nghệ, song song với việc thu hút nhân tài fintech và data science để bổ sung những kỹ năng còn thiếu.

Thứ tư, tăng cường hợp tác với các đối tác công nghệ trong và ngoài ngành nhằm tận dụng giải pháp tiên tiến, tránh tình trạng tự phát triển dàn trải gây lãng phí nguồn lực.

Cuối cùng, cần đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi sáng kiến số hóa, từ trải nghiệm giao dịch, tư vấn, quản lý tài sản, qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản trị, vừa tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Điều khó khăn nhất trong việc chuyển đổi số đó là tư duy và niềm tin. Nếu không có tư duy chuyển đổi số với niềm tin đến cùng thì quá trình chuyển đổi số chắc chắn sẽ thất bại và lãng phí.