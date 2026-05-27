Doanh nghiệp muốn tăng trưởng 2 con số phải đồng bộ AI - Số - Xanh

AI sinh ra nhiều thông tin rất nhanh, doanh nghiệp phải học cách kiểm soát

Chia sẻ tại Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới, hành động mới” do báo Dân trí tổ chức chiều 27/5, ông Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital, nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

"Chúng ta đang sống trong môi trường AI, việc tích hợp AI vào chuỗi sản xuất kinh doanh sẽ là động lực quan trọng nhất trong giai đoạn tăng trưởng mới", ông Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo FPT Digital nhận định AI không còn chỉ là xu hướng thử nghiệm mà đang trở thành công cụ cốt lõi để tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp. Theo đó, AI cần được ứng dụng xuyên suốt trong sản xuất, kinh doanh và quản trị nhằm nâng cao năng suất, tạo động lực tăng trưởng mới và hỗ trợ doanh nghiệp vượt bẫy thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, để AI phát huy hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng nền tảng dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số bài bản. Ông Cường cho rằng chuyển đổi số không đơn thuần là số hóa quy trình mà còn là quá trình hình thành hạ tầng dữ liệu chiến lược, tạo điều kiện để AI phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá chuyển đổi số giúp tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện hiệu quả quản trị và xây dựng văn hóa số trong tổ chức. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn.

Việc xây dựng hạ tầng số và năng lực dữ liệu đóng vai trò then chốt để AI có thể vận hành hiệu quả trên quy mô nền kinh tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh số hóa diễn ra mạnh mẽ.

Bên cạnh AI và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng được xem là một trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng mới. Doanh nghiệp hiện không chỉ chịu áp lực tăng trưởng mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế.

Ông Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital, chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Doanh nghiệp thắng nhờ tích hợp AI, số và xanh

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn mới, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung vào một trụ cột riêng lẻ mà cần triển khai đồng bộ cả ba chuyển đổi AI - Số - Xanh gắn chặt với chiến lược kinh doanh.

Ông Cường cho rằng AI sẽ đóng vai trò là đòn bẩy nâng cao năng suất thông qua khai thác dữ liệu và tự động hóa thông minh. Doanh nghiệp cần đưa AI vào lõi quản trị, xây dựng đội ngũ nhân lực AI và ứng dụng công nghệ này vào quá trình ra quyết định nhằm hỗ trợ trực tiếp các mục tiêu tăng trưởng.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số được xem là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả quản trị. Việc số hóa toàn diện quy trình, dữ liệu và mô hình vận hành sẽ giúp doanh nghiệp triển khai chiến lược kinh doanh nhanh hơn, linh hoạt hơn và có khả năng nhân rộng cao hơn.

Ông cho rằng các sáng kiến số cần tập trung vào chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hoạt động sản xuất - kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị để tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

"Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, từng doanh nghiệp phải nỗ lực hết sức để bản thân doanh nghiệp phát triển", ông Cường chia sẻ.

Trong khi đó, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mang tính hình thức mà đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng khắt khe.

Doanh nghiệp cần đưa các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị vào chiến lược phát triển nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và các nguồn vốn xanh.

“Doanh nghiệp chiến thắng không phải doanh nghiệp đầu tư nhiều nhất vào từng lĩnh vực, mà là doanh nghiệp biết tích hợp AI, số và phát triển bền vững hiệu quả nhất vào mô hình tăng trưởng”, ông Lê Hùng Cường nhấn mạnh.