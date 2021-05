Văn Phú - Invest công bố báo cáo tài chính quý I lãi gấp 2,7 lần cùng kỳ

Dân trí CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã: VPI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu tăng trưởng 77% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 140 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản tăng gần 80% lên 114 tỷ đồng; ngoài ra doanh thu cung cấp dịch vụ cũng tăng 62%. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ, do đó lãi gộp công ty cao gấp 4 lần cùng kỳ, đạt 56,3 tỷ đồng.

Mặc dù các khoản chi phí của doanh nghiệp đều cao hơn quý I năm ngoái, đặc biệt chi phí lãi vay tăng từ 8 tỷ đồng lên 38 tỷ đồng, song Văn Phú - Invest vẫn báo lãi sau thuế 6,1 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Văn Phú - Invest đạt 9.736 tỷ đồng, không chênh lệch đáng kể so với số đầu năm. Trong đó giá trị tồn kho đạt 2.049 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn 468 tỷ đồng, tổng chiếm 26% giá trị tài sản của doanh nghiệp.

Tồn kho tập trung chủ yếu tại dự án dở dang The Terra An Hưng (1.529 tỷ đồng) và hai dự án đã hoàn thành gồm Grandeur Giảng Võ (339 tỷ đồng) và The Terra Hào Nam (66 tỷ đồng).

Nguồn: BCTC Văn Phú - Invest

Ngoài ra, doanh nghiệp đang đầu tư vào các dự án Thủy Nguyên (Hải Phòng), dự án Phạm Hùng (Hà Nội), dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa), dự án Lộc Bình (Thừa Thiên Huế), dự án Hoành Bồ (Quảng Ninh), dự án tuyến kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút Gò Dưa…

Thời gian qua, tình hình bán hàng và thu tiền của công ty khá tốt, thể hiện ở các khoản phải thu của công ty giảm gần 260 tỷ đồng còn 2.486 tỷ đồng. Trong thời gian vừa qua, tình hình bán hàng và công tác thu tiền của Công ty khá tốt.

Trong quý I, Văn Phú - Invest đã rót thêm 280 tỷ đồng vào các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Nổi bật là khoản đầu tư 191 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Phong Phú và 76,5 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Hà Phú Riverland.

Tổng thể dự án Khu đô thị Cồn Khương - TP. Cần Thơ

Nợ vay tài chính của doanh nghiệp tính đến cuối quý I là 2.924 tỷ đồng, giảm 113 tỷ đồng từ đầu năm. Phần lớn các khoản nợ của Văn Phú là vay ngân hàng (khoảng 2.700 tỷ đồng), chiếm 93% tổng nợ tài chính.

Dự kiến, trong ngày 16/5, Công ty CP đầu tư Văn Phú - Invest sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. VPI đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 10%, hoạt động phát triển dự án sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tại nhiều tỉnh thành khác như Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Cần Thơ… Đây được xem là năm bản lề, hứa hẹn mang tới nhiều đột phá của VPI.

Trường Thịnh