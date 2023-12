Điện lực Đắk Nông nỗ lực cung cấp điện an toàn, ổn định dịp cuối năm 2023

Theo tính toán của PC Đắk Nông, tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2023 ước đạt khoảng 667 triệu kWh, tăng trưởng 12,51% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Lê Huy Thiệp, Phó giám đốc PC Đắk Nông, cho biết: "Để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định cũng như đáp ứng nhu cầu điện của người dân, PC Đắk Nông thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng. Hiện nay đơn vị đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo cung ứng điện năm 2024, nâng cao chất lượng điện phục vụ khách hàng".

Theo PC Đắk Nông, hiện các đơn vị điện lực trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra đường dây, rà soát các máy biến áp phụ tải mang tải cao để có phương án hoán chuyển đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn khi phụ tải tăng cao.

Bên cạnh đó, ngành điện cũng sử dụng hiệu quả các công nghệ, thiết bị hỗ trợ như flycam, camera nhiệt nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường, các điểm phát nhiệt có nguy cơ xảy ra sự cố tại các vị trí mối nối, sứ cách điện, FCO (thiết bị bảo vệ) phân đoạn để có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế kịp thời, ngăn ngừa sự cố lưới điện.

PC Đắk Nông bảo dưỡng thiết bị, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Bạch Mai).

Điện lực Đắk Nông cũng thực hiện kế hoạch công tác trên lưới điện hợp lý để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất và thực hiện bảo dưỡng, lắp đặt chống sét, chống sét van đường dây; đảm bảo công tác vận hành, không để xảy ra sự cố lưới điện 110kV, hạn chế sự cố lưới điện trung thế để đảm bảo cấp điện liên tục cho khách hàng.

Bên cạnh các giải pháp quản lý kỹ thuật, PC Đắk Nông cũng quan tâm đến tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư xây dựng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện đóng điện hoàn thành các công trình nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng.

Công ty Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân thực hiện phát quang hành lang lưới điện; triển khai phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, tuyên truyền an toàn điện.

Từ nay tới cuối năm 2023, PC Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Ngành điện tập trung hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, khách hàng sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Để bảo đảm việc cung ứng điện trong thời gian tới, PC Đắk Nông cũng đã chủ động làm việc với các khách hàng tiêu thụ điện lớn (từ một triệu kWh/năm trở lên) để dịch chuyển thời gian sản xuất tránh giờ cao điểm của hệ thống trong các tháng mùa khô 2024.

Đối với các khách hàng tiêu thụ điện lớn nhưng chưa ký thỏa thuận tham gia chương trình DR (điều chỉnh phụ tải điện) và thỏa thuận tiết giảm 30%-50% vào các khung giờ cao điểm, ngành điện sẽ rà soát, vận động khách hàng ký cam kết, phối hợp thực hiện.

Với tinh thần luôn chủ động trong mọi tình huống, PC Đắk Nông khẳng định sẽ cố gắng nỗ lực cao nhất để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trong dịp cao điểm cuối năm.