Diễn đàn “Chủ động năng lượng”: Giới thiệu giải pháp điện mặt trời thông minh

Diễn đàn quy tụ hơn 120 khách mời, chuyên gia và đối tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Sự kiện tập trung thảo luận về các giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh (BESS) và hệ thống quản lý điện năng toàn diện cho khối thương mại - công nghiệp (C&I), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng tính tự chủ nguồn điện và nâng cao hiệu suất vận hành nhà máy.

Giải pháp lưu trữ năng lượng - Chìa khóa ổn định lưới điện

Tại diễn đàn, Huawei Digital Power giới thiệu chuỗi giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh thế hệ mới (Smart String Energy Storage System) tích hợp công nghệ ổn định lưới điện và AI điều phối thông minh, giúp hệ thống có khả năng ổn định tần số, cân bằng điện áp và đáp ứng linh hoạt với biến động phụ tải.

Đại diện của Huawei Digital Power chia sẻ chuỗi giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh (Ảnh: BTC).

Đại diện của Huawei Digital Power, cho biết: “Khi tỷ lệ năng lượng tái tạo trong hệ thống điện ngày càng tăng, việc tích hợp công nghệ lưu trữ trở thành yếu tố then chốt để duy trì độ tin cậy của lưới điện. Giải pháp của Huawei giúp các nhà máy và khu công nghiệp vận hành ổn định, an toàn và tiết kiệm hơn”.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, Huawei còn nhấn mạnh tầm quan trọng của AI trong phân tích dữ liệu năng lượng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành (OPEX) và dự đoán hiệu suất hệ thống theo thời gian thực.

Hoa Nam Energy - Cầu nối đưa công nghệ lưu trữ vào thực tế doanh nghiệp Việt

Là đối tác của Huawei Digital Power tại Việt Nam, Hoa Nam Energy đóng vai trò tiên phong trong việc triển khai các dự án tích hợp lưu trữ năng lượng cho khối C&I.

Đại diện công ty, ông Đào Hùng Anh, Giám đốc Hoa Nam Energy, chia sẻ: “Các doanh nghiệp sản xuất hiện nay đang đối mặt với hai thách thức lớn: biến động giá điện và yêu cầu giảm phát thải. Việc ứng dụng giải pháp lưu trữ năng lượng không chỉ giúp họ chủ động nguồn điện mà còn góp phần vào mục tiêu Net Zero của Việt Nam”.

Tại sự kiện, Hoa Nam Energy cùng các đối tác cũng giới thiệu mô hình giải pháp lưu trữ năng lượng chuỗi và tạo lưới thông minh thế hệ mới LUNA2000-5015-2S, hệ thống lưu trữ lớn BESS 2.236-5MWh làm mát điều hòa, biến tần Huawei SUN2000-150K-MG0 - hệ thống tích hợp gồm tấm pin hiệu suất cao, bộ lưu trữ năng lượng và nền tảng quản lý thông minh, cho phép doanh nghiệp giám sát và điều khiển toàn bộ hệ thống chỉ với một nền tảng duy nhất.

Solar Sông Đà kiến tạo năng lượng xanh và bền vững

Trong hành trình phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, Solar Sông Đà là đối tác lâu năm của Huawei Digital Power, đồng hành cùng sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành điện mặt trời quốc gia.

Trong suốt thời gian hợp tác, Solar Sông Đà đã cung cấp hơn 500 MW biến tần Huawei, hơn 200 MWp tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar, góp phần hình thành nên hàng trăm dự án năng lượng xanh trải dài khắp cả nước.

Sông Đà đã không chỉ cung cấp thiết bị chất lượng mà còn trong dịch vụ tư vấn, lắp đặt và hỗ trợ vận hành hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp.

Ông Phan Thanh Quang, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Solar Sông Đà (Ảnh: BTC).

Với vai trò là cầu nối vững chắc giữa khách hàng và nhà sản xuất, Solar Sông Đà luôn nỗ lực mang trọn vẹn thông điệp, giá trị và công nghệ tiên tiến từ Huawei Digital Power đến từng dự án, đồng thời lắng nghe và chuyển tải những phản hồi thực tiễn của khách hàng trở lại nhà sản xuất.

Trong khuôn khổ sự kiện lần này, Solar Sông Đà và TPGroup đã ký kết dự án lưu trữ năng lượng công nghiệp BESS 5MWh, đánh dấu bước tiến táo bạo và thực tiễn trong hành trình kiến tạo tương lai năng lượng xanh - bền vững. Sự hợp tác này mở ra hướng đi mới trong việc tối ưu hóa hệ thống năng lượng, nâng cao hiệu suất sử dụng điện và góp phần đảm bảo ổn định lưới điện quốc gia.

Solar Sông Đà và TPGROUP đã chính thức ký kết hợp tác hành trình kiến tạo tương lai năng lượng xanh - bền vững (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn của diễn đàn là lễ ra mắt bộ giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới LUNA2000-5015-2S bởi các đại diện Huawei, Hoa Nam Energy, Solar Sông Đà đánh dấu cột mốc hợp tác chiến lược giữa ba bên trong việc phát triển hệ sinh thái năng lượng thông minh tại Việt Nam.

Ra mắt giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới LUNA2000-5015-S2 (Ảnh: BTC).

Thông điệp xuyên suốt của diễn đàn được các bên thống nhất: “Chủ động năng lượng - Ổn định lưới điện” không chỉ là xu hướng, mà là giải pháp bền vững góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).