Diễn biến mới ở Sacombank: Muốn đổi tên, dời trụ sở, xin lùi tái cấu trúc

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa công bố tài liệu họp cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến được tổ chức trong tháng 4.

Một loạt những nội dung mới được ngân hàng này trình lấy ý kiến cổ đông, đáng chú ý về tờ trình xin dời thời gian tái cơ cấu sang năm 2030. Trên thị trường, phiên sáng 18/3 (ngay sau khi tài liệu họp của ngân hàng này được công bố), cổ phiếu STB bị bán mạnh, hiện giảm 3,2% còn 64.400 đồng/cổ phiếu.

Dời trụ sở chính

Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank sẽ trình đại hội thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Lý do được đưa ra là trụ sở hiện tại không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế. Ngân hàng trình cổ đông thông qua chủ trương chuyển địa điểm trụ sở chính sang địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tin chi tiết chưa được công bố.

Đầu năm nay, tại “đại bản doanh” của Thaigroup, ThaiSquare The Merit tọa lạc tại phố Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TPHCM), logo Sacombank xuất hiện (thay thế cho LPBank) gây chú ý. Phía ngân hàng xác nhận có nhiều đơn vị đã chuyển hoạt động về vị trí này.

Gia hạn đề án tái cơ cấu đến năm 2030

Sacombank cho biết trong thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Dù ghi nhận đã đạt được một số kết quả nhất định song quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn.

Ngân hàng đánh giá tỷ lệ nợ xấu hiện vẫn ở mức cao, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo lộ trình đã đề ra. Trên cơ sở đó, HĐQT trình cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện đề án tái cơ cấu đến hết năm 2030.

Đổi tên ngân hàng

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch thay đổi tên ngân hàng. Cụ thể, Sacombank dự kiến đổi tên thành “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc”, tên đầy đủ bằng tiếng Anh là “Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank” và tên giao dịch, viết tắt bằng tiếng Anh được đổi thành “SACOMBANK”.

Loạt biến động nhân sự cấp cao

Sau sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy tại Sacombank, một nhân sự đáng chú ý từ LPBank cũng tham gia vào ban lãnh đạo Sacombank là bà Nguyễn Thị Kiều Anh. Bà Kiều Anh là một trong những nhân sự được bổ nhiệm cùng thời điểm ông Nguyễn Đức Thụy rời LPBank sang nhận nhiệm vụ mới tại Sacombank.

Ngày 17/3, ngân hàng này công bố thông tin bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh là Người quản trị công ty và Người công bố thông tin.

Trước đó, ngày 3/3, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Thụy.