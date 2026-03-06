Điểm chung bất ngờ giữa tỷ phú Ấn Độ ôm 16 tấn vàng và "cá mập" tài chính

Với khối tài sản ròng lên tới 5,8 tỷ USD, Joy Alukkas không chỉ là một trong những ông trùm trang sức quyền lực nhất thế giới mà còn là một "tay chơi" vàng thực thụ. Theo tờ Bloomberg, vị tỷ phú 69 tuổi này hiện đang ôm trọn 16.000 kg vàng tồn kho trải dài qua gần 200 cửa hàng từ UAE, Ấn Độ đến nước Mỹ.

Khi giá vàng toàn cầu tăng hơn 75% chỉ trong một năm và liên tục lập đỉnh mới, giá trị khối tài sản chôn trong các kho chứa của ông cũng nhân lên gấp bội.

Joy Alukkas, tỷ phú Ấn Độ đã xây dựng nên một trong những tập đoàn trang sức gia đình lớn nhất thế giới (Ảnh: Bloomberg).

Thế nhưng, điều làm nên sự khác biệt của giới siêu giàu không nằm ở việc họ kiếm được bao nhiêu khi thị trường thuận lợi, mà ở cách họ đi qua giông bão.

Ông Alukkas thừa nhận, giá vàng tăng mang đến một nghịch lý cho dân kinh doanh: vốn lưu động phình to và chi phí nhập hàng mới ngày càng đắt đỏ. Hơn nữa, sức mua của người dân cũng đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Đứng trước áp lực giá cả, khách hàng bắt đầu tìm đến các món trang sức nhẹ hơn, hoặc chuyển hướng đầu tư sang các thỏi bạc 10 gram, 50 gram thay vì mua vàng nguyên khối.

Dù vậy, vị tỷ phú Ấn Độ kiên quyết không sử dụng các công cụ phòng hộ giá. Dưới góc nhìn của một người đã chứng kiến chu kỳ thị trường suốt nhiều thập kỷ, Alukkas cho rằng biến động 10% đến 20% trong ngắn hạn là điều hoàn toàn bình thường. Ông tin rằng, miễn là bức tranh vĩ mô toàn cầu, đặc biệt là kinh tế Mỹ và tình hình địa chính trị chưa thực sự sáng sủa, vàng chỉ có một con đường duy nhất trong dài hạn là đi lên.

Việc neo giữ niềm tin vào tài sản trú ẩn này đã trở thành bản năng tự nhiên của dòng tiền mỗi khi thế giới bước vào vùng trũng của sự bất an.

Nghịch lý thị trường và "cú kiểm chứng" từ phố Wall

Nếu Joy Alukkas đại diện cho giới kinh doanh thực chiến thì phố Wall lại nhìn thị trường qua lăng kính của những dòng chảy vốn khổng lồ. Và góc nhìn của họ, một cách tình cờ, lại vô cùng đồng điệu.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân gần đây đã tỏ ra hoang mang khi chứng kiến giá vàng có những nhịp giảm sâu, đơn cử như cú rơi thẳng đứng xuống vùng 5.100 USD/ounce ngay giữa lúc chiến sự nổ ra. Thông thường, súng đạn vang lên là lúc vàng tỏa sáng. Nhưng tại sao kịch bản quen thuộc này lại trật nhịp?

Theo phân tích từ nhóm chuyên gia của Morgan Stanley do bà Amy Gower dẫn dắt, sự chững lại của vàng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc vị thế "hầm trú ẩn" bị lung lay.

Thực tế, thị trường đang bị bủa vây bởi 2 yếu tố lớn: sức mạnh của đồng bạc xanh (USD) và một cơn khát thanh khoản đột ngột. Khi rủi ro dâng cao, nhiều nhà đầu tư lớn có xu hướng bán tháo vàng để ôm tiền mặt, nhằm duy trì tính thanh khoản cho các danh mục đầu tư khác. Đây là hành vi mang tính phòng thủ kỹ thuật, chứ không phải do sự ruồng bỏ kim loại quý.

Củng cố thêm cho lập luận này, Bank of America từng chỉ ra rằng tâm lý đám đông và những "câu chuyện" trên thị trường tài chính thường bị thổi phồng, tạo ra những biến động giả tạo. Morgan Stanley khẳng định, trạng thái ép giá vàng hiện tại khó có thể kéo dài. Một khi cơn khát tiền mặt tạm lắng, và nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục duy trì ở mức cao, giá vàng sẽ nhanh chóng bắt kịp giá trị thực và phản ánh đúng nhu cầu trú ẩn an toàn của dòng tiền.

Dự báo giá vàng năm 2026 của các ngân hàng lớn dao động từ 5.000 đến 6.300 USD/ounce (Ảnh: Getty).

Đứng trước bức tranh tài chính đa chiều này, lời khuyên của vị tỷ phú huyền thoại Ray Dalio sau Diễn đàn Davos có lẽ là kim chỉ nam sát sườn nhất cho các nhà đầu tư. Ông cho rằng trong bối cảnh hệ thống tiền tệ toàn cầu đang có những bước chuyển mình sâu sắc và các ngân hàng trung ương không còn quá mặn mà với tiền pháp định truyền thống, việc phân bổ từ 5% đến 15% tài sản vào vàng là một chiến lược khôn ngoan.