Dệt may Việt Nam năm 2026 sẽ thoát kiếp gia công?

Trong chia sẻ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (mã chứng khoán: VGG), ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), kỳ vọng năm 2026 ngành dệt may kỳ vọng sẽ có nhiều bước đột phá mới.

Theo ông, dư địa để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm Việt Nam còn rất lớn. Từ năm 2026, dệt may Việt Nam không chỉ dựa vào gia công số lượng lớn mà sẽ chuyển sang phân khúc có hàm lượng chất xám và tay nghề cao hơn. Từ đó, doanh nghiệp mới có thể gia tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Ông Giang dẫn ví dụ Công ty May 10 hiện sản xuất đồ vest cho thị trường Nhật Bản và Mỹ theo hình thức may đo từng bộ cho khách hàng, thay vì sản xuất hàng loạt như trước. Trong quy trình này, tỷ lệ lao động thủ công chiếm tới 60%, còn máy móc đảm nhiệm khoảng 40% công đoạn còn lại.

Hay một doanh nghiệp dệt may khác trong năm 2025 cũng đã hoàn thành đơn hàng lên tới 6,8 triệu áo sơ mi đơn chiếc cho thị trường toàn cầu.

“Điều đó cho thấy người tiêu dùng quốc tế ngày càng coi trọng kỹ năng, tay nghề của công nhân Việt Nam, xem đây là giá trị khác biệt của sản phẩm”, ông Giang nhấn mạnh. Tận dụng xu hướng cá nhân hóa, thiết kế riêng theo từng khách hàng đang trở nên phổ biến trên thế giới, ngành dệt may kỳ vọng bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của những đơn hàng nhỏ lẻ nhưng giá trị cao.

Để làm được điều này, lãnh đạo khẳng định doanh nghiệp phải đầu tư mạnh vào công nghệ, quản trị và chuỗi cung ứng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng.

Ông Vũ Đức Giang nhận định về ngành dệt may 2026 (Ảnh: Vitas).

Về kết quả kinh doanh, năm qua Việt Tiến ước tổng doanh thu đạt hơn 18.500 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2024. Công ty hiện đã đưa sản phẩm “Made in Vietnam” sang nhiều nước gồm Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo kế hoạch, công ty sẽ đạt 1 tỷ USD doanh thu xuất khẩu vào năm 2029-2030 (tương đương 26.500 tỷ đồng).

Nhiều doanh nghiệp khác cũng ghi nhận tăng trưởng 2 chữ số trong năm 2025, và đặt mục tiêu cho năm 2026.

Cụ thể, năm qua Vinatex thu về lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỷ đồng, mức cao thứ hai trong lịch sử chỉ sau năm 2021. Năm nay, Vinatex đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất dự kiến trong khoảng 1.200-1.500 tỷ đồng.

Hay Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (mã chứng khoán: HTG) cũng tăng trưởng 2 chữ số với doanh thu hợp nhất ước đạt 5.537 tỷ đồng . Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 400 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024, nhờ cải thiện đơn hàng. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục tăng trưởng với doanh thu 5.550 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 269 triệu USD và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng…

2025 được xem là một năm "vượt khó" của ngành dệt may. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 46 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Sản phẩm dệt may Việt Nam hiện đã có mặt tại 138 thị trường trên thế giới, trong đó Mỹ vẫn là thị trường chủ lực với kim ngạch ước đạt trên 18 tỷ USD, tăng khoảng 10%.

Bất chấp những thử thách như thuế quan của Mỹ, toàn ngành về đích nhờ sự chủ động thích ứng, nổi bật là chiến dịch "90 ngày thần tốc".