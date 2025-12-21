De Heus và Minh Phú hợp tác góp phần phát triển ngành tôm bền vững

Bên cạnh đó, hai đơn vị cùng nghiên cứu và xây dựng mô hình nuôi tôm - cá rô phi chịu mặn, hướng tới việc đưa thủy sản Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế.

Tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, ông Johan van den Ban - Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á - nhận định: "Đây có thể là một sự kiện mang ý nghĩa rất lớn đối với tương lai ngành tôm Việt Nam".

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa De Heus và Minh Phú vào ngày 18/12 (Ảnh: De Heus).

Khi tôm "kết bạn" cùng cá rô phi

Trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu tôm đóng góp hơn 45% tổng giá trị ngành thủy sản, sự phát triển của ngành hàng này đang đối mặt với những thách thức lớn. Câu chuyện hợp tác bắt đầu từ nỗi đau đáu của người trong cuộc khi phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Quang - Tổng giám đốc Tập đoàn Minh Phú - chỉ ra điểm yếu của ngành tôm hiện nay là dịch bệnh.

Trong khi nhiều bệnh do vi khuẩn thông thường đã có phác đồ điều trị, thì bệnh EHP đang trở thành nỗi lo đối với người nuôi tôm không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. "Căn bệnh này hiện vẫn chưa có giải pháp để chữa trị", ông Quang cho hay.

Chính áp lực này đã trở thành một trong những lý do thúc đẩy Minh Phú và De Heus tìm ra một giải pháp dựa trên quy luật sinh tồn của tự nhiên: Mô hình luân canh tôm - cá rô phi.

Ông Quang chia sẻ, cần phải có một khoảng nghỉ là giai đoạn không thả tôm. Và trong khoảng trống này, việc nuôi luân phiên cá rô phi trong ao tôm không chỉ đơn thuần là đa dạng hóa vật nuôi. Loài cá này đóng vai trò như những máy lọc sinh học, có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh EHP.

Đây là bước chuyển dịch quan trọng từ tư duy đối phó sang tư duy chung sống và nương tựa vào tự nhiên. Nhưng để ý tưởng này thành hiện thực, Minh Phú cần một đối tác đủ tầm vóc về khoa học dinh dưỡng để đảm bảo cả con tôm và con cá đều đạt chuẩn chất lượng. Và đó là lúc vai trò của De Heus được khẳng định.

Trong phần phát biểu của mình, ông Johan van den Ban, Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, khẳng định cam kết cung cấp các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến nhất để đảm bảo cả tôm và cá rô phi đều đạt chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU, Mỹ hay Nhật Bản.

Ông Johan van den Ban, Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, chia sẻ về tầm nhìn chiến lược khi hợp tác cùng Minh Phú (Ảnh: De Heus).

Là đại diện của Tập đoàn Hoàng gia De Heus với bề dày hơn 110 năm kinh nghiệm trong ngành dinh dưỡng động vật, sở hữu mạng lưới nhà máy trải dài từ Hà Lan, Indonesia, Myanmar đến Ghana, Uganda, ông Johan khẳng định De Heus đến với sự hợp tác này bằng tâm thế lắng nghe, cùng đồng hành với đối tác và người nông dân.

"Chúng tôi sẽ lắng nghe những yêu cầu từ đội ngũ Minh Phú để đưa ra các giải pháp dinh dưỡng tối ưu nhất", ông Johan chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Johan nhấn mạnh triết lý bền vững của De Heus không phải là khẩu hiệu suông mà là phải bảo vệ giá trị, tiếp tục phát triển và làm tăng giá trị trong chuỗi liên kết.

Để hiện thực hóa điều này, De Heus không chỉ cung cấp thức ăn thủy sản, công ty mang đến Việt Nam cả một nền tảng R&D (nghiên cứu và phát triển) áp dụng các tiêu chuẩn châu Âu.

Cụ thể, trong hợp tác với Minh Phú, De Heus sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến, thức ăn thủy sản chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu quy trình nuôi cá rô phi chịu mặn - một đối tượng nuôi mới đầy tiềm năng để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Johan tin tưởng rằng, thông qua dự án này, với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, De Heus và Minh Phú sẽ từng bước cải tiến quy trình, giúp người nông dân và tất cả đối tác trong chuỗi liên kết cùng tăng thêm giá trị.

"Việt Nam có rất nhiều cơ hội để phát triển vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tôm, nếu chúng ta giải quyết được bài toán an toàn dịch bệnh bằng dinh dưỡng đúng cách", Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á khẳng định.

Trước đó, De Heus và Minh Phú cũng đã hợp tác cùng các đối tác và chính quyền địa phương triển khai dự án nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ứng dụng công nghệ RAS-IMTA h mới trên diện tích 1.500ha tại Cà Mau.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn không xả thải tại Cà Mau hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế (Ảnh: De Heus).

Lời giải cho bài toán manh mún, nhỏ lẻ

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, đã dành phần lớn bài phát biểu của mình để phân tích bối cảnh vĩ mô và đặt kỳ vọng vào mô hình hợp tác này.

Ông Luân khẳng định vị thế không thể thay thế của ngành tôm, khi đóng góp tới hơn 45% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành thủy sản hàng năm. Tôm cũng là đối tượng chiến lược giúp Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với tình trạng xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, tình trạng sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún dẫn đến khả năng truy xuất nguồn gốc còn rất hạn chế. "Ngành tôm đang phải đối mặt với sức ép rất lớn từ các nhà nhập khẩu về việc đảm bảo trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và minh bạch nguồn gốc", ông Luân nhận định.

Chính vì vậy, ông đánh giá sự hợp tác giữa Minh Phú và De Heus là sự kiện quan trọng, cụ thể hóa chủ trương "liên kết dọc, liên kết ngang" mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường luôn kêu gọi.

Theo ông Luân, giá trị lớn nhất của sự hợp tác này nằm ở sự minh bạch. Khi một tập đoàn cung cấp thức ăn (De Heus) liên kết chặt chẽ với tập đoàn bao tiêu và chế biến (Minh Phú), toàn bộ vật tư đầu vào sẽ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Điều này góp phần tạo ra một "hộ chiếu xanh" cho con tôm Việt Nam.

Minh Phú đang triển khai mô hình chuỗi giá trị tôm gồm: sản xuất giống, dinh dưỡng, kỹ thuật nuôi, chế biến và xuất khẩu (Ảnh: De Heus).

“Sự liên kết này sẽ là điều kiện tiên quyết giúp tất cả các thành viên tham gia trong chuỗi, từ hợp tác xã đến tổ hợp tác, đều được hưởng lợi”, ông Luân nhấn mạnh.

Ông cũng cam kết Cục Thủy sản sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để triển khai biên bản ghi nhớ này một cách thực chất nhất, hiệu quả nhất, với hy vọng mô hình này sẽ sớm được nhân rộng ra toàn ngành để tạo thành một khối liên kết thống nhất.

Đánh giá về dự án này, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho rằng, dự án có ý nghĩa quan trọng, không chỉ với ngành hàng tôm Cà Mau mà của cả ngành hàng tôm Việt Nam. Bởi công nghệ được áp dụng trong dự án tạo ra sự ổn định, bảo đảm chất lượng và nhất là bảo vệ môi trường (Ảnh: De Heus).

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chia sẻ Cà Mau đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng tôm, nhưng điểm yếu cốt lõi vẫn là khâu sản xuất của người nông dân quá manh mún, thiếu điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật. Điều này dẫn đến những bế tắc trong công tác quản lý môi trường và dịch bệnh.

Trước đó, dự án hợp tác De Heus - Minh Phú khởi động trên diện tích 1.500ha - một con số khiêm tốn so với 450.000ha đất nuôi tôm của tỉnh - nhưng ông Sử khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa mang tính đột phá.

Đây là mô hình áp dụng công nghệ thuyết phục, giúp giải quyết bài toán môi trường - yếu tố để tháo gỡ bế tắc cho quản lý nhà nước tại địa phương. Đây là mô hình liên kết bền vững tiên phong có sự dẫn dắt của những đơn vị tiên phong.

"Nếu thành công, sự hợp tác này sẽ mở ra một cách làm mới, giúp tái cơ cấu lại ngành tôm theo hướng liên kết bền vững", ông Lê Văn Sử kỳ vọng.