Đầu tư cho tri thức trong kỷ nguyên hội nhập: Lời giải tài chính từ PGBank

Trong vài năm trở lại đây, du học không còn là lựa chọn mang tính cá biệt mà dần trở thành xu hướng của nhiều gia đình Việt Nam. Từ các chương trình trung học, đại học đến sau đại học và nghiên cứu chuyên sâu, số lượng học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập liên tục tăng.

Đi cùng với khát vọng tiếp cận nền giáo dục tiên tiến là áp lực tài chính ngày càng rõ nét, khi chi phí học tập và sinh hoạt ở nước ngoài thường kéo dài nhiều năm, đòi hỏi nguồn tiền ổn định.

Không chỉ du học, ngay trong nước, nhu cầu đầu tư cho giáo dục chất lượng cao, các chương trình đào tạo quốc tế, đào tạo chuyên sâu hay nghiên cứu khoa học cũng gia tăng mạnh mẽ. Giáo dục giờ đây không còn đơn thuần là chi phí, mà được coi là một khoản đầu tư cho tương lai dài hạn.

Từ đó, việc tiếp cận các giải pháp tài chính linh hoạt, minh bạch và phù hợp với đặc thù chi tiêu cho tri thức trở thành yếu tố then chốt, giúp người học và gia đình giảm áp lực, chủ động hơn trên hành trình tích lũy giá trị bền vững.

Giáo dục - khoản đầu tư dài hạn và bài toán nguồn vốn

Khác với các nhu cầu tiêu dùng ngắn hạn, đầu tư cho giáo dục thường kéo dài nhiều năm và khó có điểm dừng cố định. Một chương trình du học có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn USD, chưa kể các chi phí phát sinh trong quá trình học tập, nghiên cứu và sinh hoạt. Ngay cả với các chương trình đào tạo trong nước, đặc biệt là đào tạo quốc tế hoặc chuyên sâu, tổng chi phí cũng là con số không nhỏ đối với phần lớn gia đình.

Thực tế này khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa năng lực tài chính hiện tại và mục tiêu học tập dài hạn. Không ít trường hợp, dù người học có năng lực, cơ hội học tập rộng mở, nhưng kế hoạch bị gián đoạn do thiếu nguồn tài chính ổn định. Đây cũng là khoảng trống mà các giải pháp tài chính chuyên biệt cho giáo dục cần lấp đầy.

Trong bối cảnh đó, PGBank triển khai sản phẩm tín dụng “Đầu tư tri thức - Chắp cánh tương lai” với định hướng tập trung vào nhu cầu học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của khách hàng cá nhân.

Thay vì tiếp cận giáo dục như một mục đích vay tiêu dùng thông thường, sản phẩm được thiết kế theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhiều kịch bản học tập khác nhau, từ các khóa đào tạo ngắn hạn trong nước đến các chương trình du học dài hạn ở nước ngoài.

Sản phẩm tín dụng “Đầu tư tri thức - Chắp cánh tương lai” được thiết kế theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhiều kịch bản học tập (Ảnh: PGBank)

Với những khách hàng có thu nhập ổn định và lịch sử tín dụng tốt, hình thức cho vay không có tài sản bảo đảm giúp tiếp cận nguồn vốn nhanh hơn, giảm áp lực về thủ tục.

Trong khi đó, các khoản vay có tài sản bảo đảm hướng tới những kế hoạch học tập quy mô lớn, thời gian dài, cho phép khách hàng tiếp cận hạn mức cao hơn và thời hạn vay phù hợp với dòng tiền của gia đình. Cách phân tầng này phản ánh khá rõ đặc thù chi tiêu cho giáo dục, khi mỗi kế hoạch học tập đều có quy mô và mức độ cam kết khác nhau.

Bên cạnh đó, việc kết hợp phát hành thẻ tín dụng, có hoặc không có tài sản bảo đảm, giúp mở rộng khả năng chi trả trong quá trình học tập. Thẻ tín dụng không chỉ hỗ trợ chi trả học phí mà còn đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, chi tiêu phát sinh trong quá trình học tập, đặc biệt hữu ích với du học sinh trong môi trường quốc tế - nơi các giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến.

Đồng hành tài chính trên hành trình tích lũy tri thức

Khác với các khoản vay có mục đích hẹp, nguồn vốn từ sản phẩm “Đầu tư tri thức - Chắp cánh tương lai” của PGBank được thiết kế để phục vụ toàn diện các chi phí hợp pháp liên quan đến học tập và phát triển tri thức, bao gồm học phí, lệ phí đào tạo, chi phí sinh hoạt trong quá trình học tập, chi phí thi cử, nghiên cứu khoa học và các khoản chi hợp lý khác, áp dụng cho cả học tập trong nước và quốc tế.

Nhờ đó, người học và gia đình chủ động hơn trong quản lý ngân sách, tránh tình trạng thiếu hụt dòng tiền giữa chừng.

Một điểm khác biệt của giải pháp do PGBank cung cấp là đối tượng vay vốn không chỉ giới hạn ở người trực tiếp đi học. Cha mẹ, người giám hộ hoặc người thân hợp pháp đều có thể đứng ra vay vốn để hỗ trợ con em, miễn đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, năng lực pháp lý, thu nhập và lịch sử tín dụng theo quy định. Đây là điểm phù hợp với thực tế tại Việt Nam, nơi quyết định đầu tư cho giáo dục thường là của cả gia đình, chứ không chỉ của cá nhân người học.

Từ phía ngân hàng, sản phẩm được triển khai với quy trình minh bạch, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, nhằm đảm bảo an toàn cho cả khách hàng và tổ chức tín dụng. Việc gắn vay vốn với kế hoạch học tập cụ thể cũng góp phần hình thành thói quen sử dụng vốn có trách nhiệm, phù hợp với năng lực tài chính và mục tiêu dài hạn.

Ở góc độ rộng hơn, các sản phẩm tín dụng chuyên biệt cho giáo dục cho thấy sự dịch chuyển trong cách tiếp cận của các tổ chức tài chính. Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu cho vay, ngân hàng ngày càng chú trọng vai trò đồng hành, hỗ trợ khách hàng đầu tư vào những giá trị bền vững như tri thức và nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng, nhu cầu về nhân lực có trình độ, kỹ năng và tư duy quốc tế ngày càng lớn, đầu tư cho giáo dục vì thế không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn gắn với sự phát triển dài hạn của xã hội.

“Với sản phẩm ‘Đầu tư tri thức - Chắp cánh tương lai’, PGBank không chỉ cung cấp một giải pháp tài chính, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình đầu tư cho tri thức, mở ra những cơ hội phát triển bền vững cho cá nhân, gia đình và xã hội”, đại diện ngân hàng chia sẻ.