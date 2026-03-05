Đấu giá bất thành, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan hạ giá còn 46,8 tỷ

Sau nhiều lần đấu giá không thành, du thuyền The Reverie Saigon thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục được điều chỉnh giảm giá khởi điểm.

Theo thông báo mới nhất từ cơ quan thi hành án dân sự TPHCM, mức giá khởi điểm hiện chỉ còn 46,8 tỷ đồng, giảm đáng kể so với hơn 52 tỷ đồng khi tài sản này lần đầu được đưa ra đấu giá vào đầu năm. Du thuyền này được đóng tại Pháp năm 2018.

Du thuyền The Reverie Saigon đã trải qua 3 lần điều chỉnh giá khởi điểm sau khi các phiên đấu giá trước đó không thành công.

Ở lần đấu giá đầu tiên, diễn ra ngày 5/1, tài sản này được đưa ra với mức giá khởi điểm khoảng 52,4 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 triệu USD). Tuy nhiên, phiên đấu giá không có người đăng ký tham gia.

Sau khi phiên đầu tiên thất bại, cơ quan thi hành án quyết định giảm giá 6% để tổ chức đấu giá lại. Theo đó, giá khởi điểm được điều chỉnh xuống còn khoảng 49,2 tỷ đồng, tức giảm khoảng 3,2 tỷ đồng so với mức ban đầu. Dù vậy, phiên đấu giá thứ 2 vẫn không thu hút được người mua.

Đến lần đấu giá thứ 3, mức giá tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 5% so với lần trước, còn 46,8 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 2,4 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 lần đấu giá liên tiếp, giá khởi điểm của du thuyền đã giảm từ 52,4 tỷ đồng xuống còn 46,8 tỷ đồng, tức giảm tổng cộng khoảng 5,6 tỷ đồng.

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, trong trường hợp tài sản đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia hoặc không bán được, chấp hành viên có thể quyết định giảm giá để tiếp tục tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, mỗi lần điều chỉnh không được vượt quá 10% giá khởi điểm của lần đấu giá liền trước.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh du thuyền hạng sang, 2 chiếc tàu du lịch khác của bà Trương Mỹ Lan cũng được hạ giá để tìm chủ nhân mới.

Tàu THALIA sản xuất tại Ba Lan năm 2017, màu trắng. Giá khởi điểm từ hơn 4,85 tỷ đồng đã giảm xuống còn hơn 4,6 tỷ đồng.

Tàu ELECTRA có cùng thông số kỹ thuật, năm sản xuất và nguồn gốc từ Ba Lan tương tự tàu THALIA. Mức giá khởi điểm của tàu này cũng được điều chỉnh giảm 5%, xuống mức hơn 4,6 tỷ đồng.

Cả 2 chiếc tàu này hiện đang được lưu giữ tại Vinhomes Central Park, TPHCM.

Ngày 20/1, các tài sản này đã được giảm giá lần 1 do chưa thể thanh lý thành công. Đây là các tài sản đã bị kê biên bởi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an từ tháng 11/2023 nhằm đảm bảo thi hành án.