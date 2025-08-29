Dấu ấn Vietnam Airlines tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Không gian trưng bày được thiết kế theo chuỗi 5 hành trình cảm xúc. “Khởi nguồn năng lượng” giới thiệu lịch sử và khát vọng chinh phục bầu trời. “Hành trình cảm xúc” khắc họa hệ sinh thái dịch vụ mặt đất và những nỗ lực phát triển xanh. “Thăng hoa cùng yêu thương” tôn vinh dịch vụ trên không và sự tận tâm của đội ngũ phi công, tiếp viên. “Kỷ nguyên vươn mình” giới thiệu tầm nhìn tương lai với đội tàu bay hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo, biểu tượng cho khát vọng hội nhập và phát triển của đất nước. Và “Kỷ nguyên phát triển” thể hiện mạng bay toàn cầu, nhiều giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế và chất lượng dịch vụ.

Khu Check-in tái hiện dịch vụ làm thủ tục hàng không. Khách tham quan sẽ nhận thẻ lên máy bay, trải nghiệm quy trình sinh trắc học hiện đại.

Khu trưng bày xe tra nạp nhiên liệu xanh SAF và trang thiết bị mặt đất và các thiết bị phục vụ mặt đất như xe thang, xe kéo đẩy máy bay.

Khu trưng bày mô hình máy bay và khu sân khấu hoạt náo là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu hằng ngày như trình diễn trang phục tiếp viên qua các thời kỳ, trải nghiệm làm tiếp viên và quay số may mắn.

Buồng lái mô phỏng Airbus A320/321 đầu tiên tại miền Bắc, giúp khách tham quan có cơ hội thử cảm giác cất cánh, hạ cánh như một phi công.

Tại khoang hành khách mô phỏng máy bay thân rộng, khách tham quan có thể trải nghiệm ghế ngồi tiện nghi, công nghệ thực tế ảo, dịch vụ Internet trên không, cùng hệ thống giải trí hiện đại.

Các khách tham quan “nhí” hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm các khu trưng bày và tham gia hoạt động cùng tiếp viên, phi công.

Từ nay đến hết ngày 5/9, không gian triển lãm của Vietnam Airlines tại phân khu “Khát vọng bầu trời” sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm buồng lái máy bay mô phỏng, công nghệ thực tế ảo khoang hành khách, phòng chờ thương gia, workshop làm bánh mỳ,...

Triển lãm mở cửa từ 8h đến 22h, từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).