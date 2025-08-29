Dấu ấn Vietnam Airlines tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
(Dân trí) - Vietnam Airlines mang tới Triển lãm Thành tựu đất nước chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển hãng hàng không quốc gia Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc.
Không gian trưng bày được thiết kế theo chuỗi 5 hành trình cảm xúc. “Khởi nguồn năng lượng” giới thiệu lịch sử và khát vọng chinh phục bầu trời. “Hành trình cảm xúc” khắc họa hệ sinh thái dịch vụ mặt đất và những nỗ lực phát triển xanh. “Thăng hoa cùng yêu thương” tôn vinh dịch vụ trên không và sự tận tâm của đội ngũ phi công, tiếp viên. “Kỷ nguyên vươn mình” giới thiệu tầm nhìn tương lai với đội tàu bay hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo, biểu tượng cho khát vọng hội nhập và phát triển của đất nước. Và “Kỷ nguyên phát triển” thể hiện mạng bay toàn cầu, nhiều giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế và chất lượng dịch vụ.
Từ nay đến hết ngày 5/9, không gian triển lãm của Vietnam Airlines tại phân khu “Khát vọng bầu trời” sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm buồng lái máy bay mô phỏng, công nghệ thực tế ảo khoang hành khách, phòng chờ thương gia, workshop làm bánh mỳ,...
Triển lãm mở cửa từ 8h đến 22h, từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).