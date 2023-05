Đất Xanh muốn huy động gần 1.200 tỷ đồng để trả nợ cho công ty con

Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) chuẩn bị họp đại hội cổ đông thường niên 2023.

Theo tài liệu họp, tập đoàn này muốn phát hành gần 168 triệu cổ phiếu để huy động khoảng 1.220 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này sẽ được tiếp tục rót vào công ty con - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, để trả nợ.

Công ty này là chủ đầu tư dự án Gem Sky World tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai, có diện tích 92,2ha. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 5.725 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án này đã bắt đầu mở bán sản phẩm đợt đầu từ cuối năm 2021. Ngoài ra, Bất động sản Hà An còn là chủ đầu tư nhiều dự án lớn khác của Tập đoàn Đất Xanh tại TPHCM, Đồng Nai.

Trong năm 2022, Bất động sản Hà An lãi 59 tỷ đồng, giảm 96% so với năm trước. Công ty có dư nợ trái phiếu hơn 1.510 tỷ đồng, giảm gần 41% so với năm trước. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,16 lần, giảm so với mức 0,28 lần của năm trước.

Cũng trong năm 2022, công ty này đã đáo hạn 3 lô trái phiếu và một phần gốc của một lô trái phiếu khác, tổng giá trị thanh toán 1.568 tỷ đồng. Công ty sẽ có kỳ đáo hạn tiếp theo vào tháng 3/2024 và tháng 7/2026, tổng giá trị 710 tỷ đồng.

Tập đoàn Đất Xanh muốn huy động vốn qua phát hành cổ phiếu (Ảnh: DXG).

Phương án huy động vốn được Tập đoàn Đất Xanh đưa ra trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn về dòng tiền, vốn tín dụng gặp khó. Việc huy động này được thực hiện dự kiến qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và người lao động (ESOP). Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, mức giá là 15.000 đồng/cổ phiếu.

HĐQT cũng dừng triển khai việc phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua từ năm trước. Lý do là tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán.

Năm 2023, Đất Xanh đề ra mục tiêu doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tương đương năm trước thì lợi nhuận giảm hơn 26%.

Ban lãnh đạo định hướng 2 mảng kinh doanh cốt lõi là phát triển dự án và dịch vụ bất động sản. Công ty sẽ tìm kiếm thêm quỹ đất, các dự án, các cơ hội đầu tư mới; đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh và pháp lý rõ ràng để chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn.