Đạm dế trong mì gói: Tầm nhìn mới của Rec Rec

Năng lượng xuống đáy mỗi buổi chiều, chuyện không của riêng ai

Nhiều bạn trẻ, sinh viên, nhân viên văn phòng dùng thời gian của bữa ăn để hoàn thành công việc đúng hạn và có thêm thời gian cho những việc khác. Nhưng sự đánh đổi này vô tình tạo ra một nghịch lý: Lấy thời gian của bữa ăn để tăng hiệu suất, lại chính là nguyên nhân làm sụt giảm chất lượng của hiệu suất đó.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc ăn qua loa các nguồn thực phẩm tinh chế có chỉ số đường huyết (GI) cao sẽ gây ra các cơn hypoglycemia tụt đường huyết nhẹ, trực tiếp dẫn đến sự suy giảm khả năng tập trung, mệt mỏi vào giữa buổi chiều.

Thấu hiểu được điều này của giới trẻ “ham việc”, thương hiệu Rec Rec đã phát triển một giải pháp: Dòng mì ăn liền dinh dưỡng và snack với thành phần chủ đạo là đạm dế.

Mì ăn liền dinh dưỡng Rec Rec với thành phần chủ yếu là đạm dế (Ảnh: Rec Rec).

Đạm dế: Nguồn năng lượng hiệu suất cao cho một ngày dài hiệu quả

Đạm (protein) là nhiên liệu quan trọng để vận hành cơ thể, phần lớn đến từ các loại thịt thay vì thức ăn tinh chế. Vì thế, để khác biệt với cách sản xuất mì ăn liền thông thường, Rec Rec chọn đạm dế chất lượng cao để nạp lại năng lượng thuần túy cho người dùng.

Đạm dế - gấp 3 hàm lượng protein so với các loại đạm khác và giàu vi chất (Ảnh: Rec Rec).

Đạm dế còn chứa các axit amin thiết yếu, hàm lượng sắt và Omega-3, một nguồn năng lượng hỗ trợ tăng sự bền bỉ. Dù thành phần chính là bột dế thay vì bột mì nhưng các sản phẩm của Rec Rec có vị hương vị độc đáo nhờ dây chuyền sản xuất hiện đại.

Rec Rec mang đến bữa ăn tiện lợi giàu dưỡng chất, giúp cơ thể duy trì hiệu suất làm việc ổn định (Ảnh: Rec Rec).

Tổ hợp sản xuất mì đạm dế ngon và lành từ Rec Rec

Rec Rec sử dụng nguồn nguyên liệu được đảm bảo chất lượng bởi quy trình nuôi, nhốt dế nhà (Acheta Domesticus) khép kín hoàn toàn, đồng thời sử dụng công nghệ AI để kiểm soát các vấn đề về môi trường nước và không khí, hoàn toàn sạch khuẩn và vô trùng.

Dế được chăm sóc cẩn thận với nguồn thức ăn là bột ngô hoặc ngũ cốc lành mạnh. Khi dế đạt độ trưởng thành, đảm bảo hàm lượng đạm cần thiết cao nhất sẽ được đưa vào dây chuyền chế biến đạt tiêu chuẩn FSSC 22000 được chứng nhận bởi Eurofins - Tập đoàn khoa học đa quốc gia đến từ Bỉ, để chiết xuất trọn vẹn dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở mức tối đa.

Với quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu gắt gao đến các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc.. mì đạm dế Rec Rec không chỉ sở hữu hàm lượng dinh dưỡng mà sợi mì thành phẩm còn có màu vàng óng bắt mắt, tươi dai, đảm bảo độ ngon nhờ ứng dụng công nghệ ép đùn 8 tầng nhiệt thay vì cán cắt truyền thống.

Rec Rec ứng dụng dây chuyền khép kín đạt chuẩn quốc tế, kiến tạo giải pháp dinh dưỡng chất lượng (Ảnh: Rec Rec).

Dây chuyền sản xuất khép kín của Rec Rec còn là phép thử mới cho một mô hình thực phẩm bền vững. Rec Rec có thể sản xuất các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao với các chỉ số môi trường ấn tượng: Sử dụng lượng nước ít hơn 2.000 lần, diện tích trang trại cần thiết nhỏ hơn 200 lần các tiêu chuẩn thông thường, thời gian thu hoạch ngắn hơn 100 lần và lượng thức ăn chăn nuôi tiêu tốn ít hơn 10 lần so với bò, heo, gà.

Bằng cách này, Rec Rec đã chứng minh rằng: Thực phẩm tiện lợi có thể đi đôi với chất lượng và sức khỏe. Thương hiệu đang đón đầu xu hướng "ăn nhanh nhưng chuẩn sạch, chuẩn dinh dưỡng", định vị là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ.