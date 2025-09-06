Đảm bảo minh bạch việc lựa chọn nhà thầu dự án cao tốc TPHCM - Chơn Thành

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về kết quả rà soát việc lựa chọn nhà thầu dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Đồng Nai (Bình Phước cũ).

Theo đó, Phó Thủ tướng đã yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả lựa chọn nhà thầu và kết quả kiểm tra vụ việc.

UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Tài chính phải thực hiện đúng thẩm quyền, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, không tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Phối cảnh cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (Ảnh: CĐT).

Trước đó, trong báo cáo gửi lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính nhận định quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu tại dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành cơ bản đã tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bộ Tài chính đánh giá UBND tỉnh Đồng Nai đã giải trình được một số tồn tại trong việc chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, đồng thời đã chỉ đạo chủ đầu tư rà soát hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT), kiểm tra lại toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu.

Thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai phải chỉ đạo chủ đầu tư giải trình, làm rõ các nội dung tồn tại và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá E-HSDT; đảm bảo đơn vị trúng thầu phải có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, tài chính, đáp ứng chất lượng, tiến độ và không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Bộ Tài chính đề nghị chủ đầu tư, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, tiếp tục tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Phước cũ) được động thổ vào ngày 14/12/2024 (Ảnh: A.L.).

Trước đó, trong báo cáo giải trình gửi lãnh đạo Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng việc đánh giá lại hồ sơ dự thầu cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành không làm thay đổi kết quả. Tập đoàn Sơn Hải vẫn nằm trong nhóm doanh nghiệp rớt thầu.

Qua rà soát, UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định các nội dung kiến nghị của Tập đoàn Sơn Hải là không phù hợp. Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Bình Phước (cũ) xử lý đơn kiến nghị của doanh nghiệp này đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu.