Dalatte - doanh nghiệp Việt đầu tiên là thành viên tổ chức Anti Additive Clean Label

Anti Additive (A.A) Clean Label là tổ chức phi Chính phủ thành lập vào năm 2013 tại Hà Lan. Đây là nơi được Liên minh châu Âu cho phép thực hiện các dịch vụ chứng nhận Clean Label và được giám sát bởi EUIPO (Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu) để thực hiện các kiểm tra tuân thủ về E-number.

Dalatte là thành viên chính thức của tổ chức A.A. Clean Label (Ảnh: Dalatte).

Thực phẩm Clean Label ngày càng phổ biến trên thị trường

Clean Label không còn quá xa lạ với người tiêu dùng châu Âu nhưng tại Việt Nam, đây vẫn là xu hướng mới mà nhất là trong ngành sữa. Nếu ngày trước, người Việt tìm đến sữa tươi để cung cấp thêm năng lượng, dinh dưỡng cho một ngày dài hoạt động, thì hiện nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển, người tiêu dùng cấp tiến lại có thêm nhiều tiêu chuẩn để lựa chọn mà một trong số đó là Clean Label.

Theo thống kê, nhận thức đúng về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng đã tăng từ 38,3% (năm 2006) lên 83,8% (năm 2014) và hướng đến tỷ lệ 90% vào năm 2020. Con số trên cho thấy, khi sức khỏe luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu thì nhu cầu quan tâm đến sự an toàn của sản phẩm cũng tăng lên. Người tiêu dùng hiện đại cũng từ đó mà nâng cao tiêu chuẩn, quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và giá trị trải nghiệm của sản phẩm.

Những năm gần đây, Clean Label là một khái niệm nhận được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Các sản phẩm đạt chuẩn Clean Label nếu được làm từ thành phần tự nhiên, dễ nhận diện, nguồn gốc bền vững, không chứa các chất phụ gia tổng hợp hay các chất không tốt cho sức khỏe,...

Kể từ sau đại dịch Covid-19, xu hướng này càng trở nên phổ biến hơn trong mỗi quyết định mua sắm thực phẩm của người tiêu dùng. Những khó khăn và lo lắng không ngừng về sức khỏe của bản thân và gia đình đã khiến nhiều người mong muốn tìm về giá trị nguyên bản, gần gũi. Bởi điều này mang đến cho con người sự dễ chịu, an tâm hơn.

Xu hướng nguyên bản không còn mới trong ngành thực phẩm nhưng nó chưa bao giờ dừng lại. Người tiêu dùng ngày nay vẫn luôn muốn hướng đến định nghĩa bản thể: "Who we are and How we eat". Nhờ đó, Clean Label được hình thành và trở nên phổ biến khắp các nước phát triển mà nhất là trong ngành công nghiệp sữa tươi.

Người tiêu dùng các nước phát triển ưu tiên lựa chọn các thực phẩm Clean Label (Ảnh: Dalatte).

Theo đại diện Dalatte, với nhiều nhà sản xuất, ưu tiên hàng đầu của họ là chú trọng và chăm chút hơn đến giá trị trải nghiệm cao cấp và đầy phong cách khi sản phẩm tiếp cận đến người tiêu dùng. Vậy nên sản phẩm tươi ngon và chất lượng được phát triển theo chuẩn Clean Label chính là nền tảng để phát triển thương hiệu. Khi cung cấp sản phẩm Clean Label, nhà sản xuất có quyền tự hào về sản phẩm của mình và người tiêu dùng hiện đại cũng cũng chọn đây là nơi để họ đặt trọn niềm tin.

Xu hướng lựa chọn sữa tươi của người Việt hiện đại

Clean Label là xu hướng quốc tế được ưa chuộng tại các nước phát triển, nhưng tại Việt Nam xu hướng này vẫn chưa thật sự phổ biến. Vậy nên giữa thị trường sữa tươi đa dạng hiện nay, sữa tươi nguyên bản Dalatte theo chuẩn Clean Label được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của người Việt hiện đại.

Mới đây, Dalatte đã ghi dấu ấn với việc trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên gia nhập tổ chức quốc tế Anti Additive Clean Label. Thông qua cột mốc này, Dalatte đang ngày càng thể hiện hơn nữa về mục tiêu phát triển với sứ mệnh trở về nguyên bản, giảm thiểu việc sử dụng phụ gia thực phẩm, loại bỏ các phụ gia bổ sung không cần thiết. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn chất lượng, nhằm nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng.

Chẳng phải chuyên gia nhưng không ít các bà mẹ hiện đại nằm lòng cách đọc nhãn sữa. Do đó sữa tươi có Clean Label hứa hẹn sẽ tạo được cảm tình với các mẹ Việt. Chị Thùy Linh, có con 6 tuổi và đang mang bầu bé thứ 2 cũng là một "fan trung thành" với sữa, nhất là sữa có Clean Label.

Linh nói: "Trong nhà mình lúc nào cũng có sữa. Từ bữa sáng cho đến bữa xế trong ngày mình đều dùng sữa. Thời gian này, mình mang bầu và sữa tươi cũng rất tốt cho mẹ bầu. Bởi sữa tươi dễ hấp thụ và cung cấp nhiều dinh dưỡng. Mình chọn Dalatte vì giá trị nguyên bản đến từ giọt sữa tươi thuần chất, vị sữa cũng rất tươi ngon và thơm mát. Vậy nên nhà mình ai cũng yêu thích".

Sữa tươi nguyên bản Dalatte được nhiều gia đình Việt hiện đại quan tâm (Ảnh: Dalatte).

Phương Anh (26 tuổi) hiện đang là nhân viên cho một ngân hàng tại Hà Nội, cũng luôn bổ sung sữa trong chế độ ăn uống của mình. Phương Anh cho biết sữa như một người bạn đồng hành hàng ngày, giúp cung cấp năng lượng và quan trọng hơn cả là góp phần giúp chị có một sức khỏe tốt cùng cơ thể khỏe khoắn.

Phương Anh kể: "Sữa vừa dễ mua lại vừa dễ uống, mình có thể uống sữa hàng ngày mà không cảm thấy ngán. Vì mình là người tập luyện nên mình cũng khá cẩn thận trong việc lựa chọn thực phẩm. Gần đây mình biết đến sữa tươi nguyên bản Dalatte, mình có đọc các thông tin trên bao bì và cảm thấy an tâm khi thành phần sữa không có chất bảo quản, an toàn cho sức khỏe. Hơn hết, Dalatte là sản phẩm sữa tươi theo xu hướng Clean Label rất phổ biến ở châu Âu nên mình cũng yên tâm hơn khi lựa chọn".

Ca sĩ Ngọc Mai - "O Sen" của The Masked Singer cùng gia đình cũng là một người đã trải nghiệm sữa Dalatte. Trên trang cá nhân, "O Sen" bày tỏ sự yêu thích của bản thân và gia đình khi thưởng thức sữa tươi nguyên bản.

Vì là một bà mẹ hiện đại nên với việc chọn sữa, Ngọc Mai cũng càng khó tính hơn. Dalatte cùng sữa tươi nguyên bản theo chuẩn Clean Label đã trở thành người bạn đồng hành mới cho gia đình nữ ca sĩ, trong hành trình tìm về nguyên bản và mang lại nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho cả gia đình.

Gia đình "O Sen" - Ngọc Mai và "hoàng tử" xiếc Quốc Nghiệp là một fan của sữa tươi nguyên bản Dalatte (Ảnh: Dalatte).

"Mỗi người sẽ có một sở thích riêng về sữa nhưng chắc hẳn sữa tươi chuẩn Clean Label sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu với mình. Bắt đầu ngày mới bằng một ly sữa thơm ngon thuần chất chẳng phải sẽ là một khởi đầu tuyệt vời hay sao", Ngọc Mai nói.