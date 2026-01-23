Daikin Air Tower: Mô hình văn phòng xanh đạt 3 chứng nhận hạng bạch kim

Việc đạt đồng thời 3 chứng nhận xanh cho thấy cách Daikin tiếp cận bài toán công trình hạng A theo hướng toàn diện, từ hiệu quả năng lượng, chất lượng không khí, đến sức khỏe con người.

Nghi thức cắt băng khánh thành Daikin Air Tower (Ảnh: Daikin).

Lời giải công nghệ cho bài toán văn phòng bền vững

Trong bối cảnh văn phòng hạng A tại Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ sang tiêu chí xanh và thông minh, các doanh nghiệp, đặc biệt là khối FDI, đang tìm kiếm những không gian làm việc đáp ứng tiêu chuẩn ESG, song vẫn đối mặt thách thức từ khí hậu nóng ẩm và ô nhiễm bụi mịn.

Theo ScienceDirect (2024) và IBPSA Vietnam (2025), việc tăng cường thông gió trong khí hậu ẩm có thể làm tăng đáng kể tải năng lượng nếu thiếu giải pháp khử ẩm hiệu quả. Trong khi đó, WELL Standard lưu ý việc đưa không khí ngoài trời vào không gian kín đòi hỏi hệ thống lọc đạt MERV 13 trở lên để kiểm soát bụi mịn.

Trước những thách thức đó, Daikin Air Tower được vận hành như một “phòng thí nghiệm thực tế”, nơi các giải pháp công nghệ được kiểm chứng trong điều kiện khí hậu và môi trường đô thị Việt Nam, từ đó mang đến một hình mẫu tham chiếu cho thị trường.

Lãnh đạo Daikin Việt Nam cùng khách mời tại sự kiện (Ảnh: Daikin).

Hệ sinh thái công nghệ lõi vận hành thực tế

Thay vì lựa chọn một giải pháp đơn lẻ, Daikin áp dụng giải pháp HVAC Hybrid, kết hợp linh hoạt các công nghệ để xử lý đồng thời bài toán “nhiệt - ẩm” đặc trưng của Việt Nam.

Theo đó, hệ thống Chiller tập trung xử lý nhiệt ẩn và cấp khí tươi, trong khi hệ thống VRV đảm nhiệm xử lý nhiệt hiện, giúp hệ thống vận hành hiệu quả hơn, nâng cao tiện nghi và tối ưu năng lượng.

Daikin Air Tower được trang bị các công nghệ tiên tiến như VRV 6X, VRV W Series (giải nhiệt nước) và Chiller sử dụng môi chất lạnh thế hệ mới R1234ze (GWP xấp xỉ 1), giúp hiệu suất năng lượng (EER) của tòa nhà tăng trung bình khoảng 7% so với các mô hình trước đây.

Toàn bộ hệ thống được quản lý thông qua nền tảng iPlant Manager, cho phép giám sát và tối ưu vận hành theo thời gian thực. Song song đó, chất lượng không khí trong nhà được theo dõi liên tục qua các cảm biến đo PM2.5, CO₂, VOC, độ ẩm và nhiệt độ, giúp duy trì môi trường làm việc trong lành, an toàn.

Nền tảng chinh phục 3 chứng nhận hạng bạch kim

Ông Mori Takashi - Tổng giám đốc Daikin Vietnam với chứng nhận LEED Platinum (Ảnh: Daikin).

Với bài toán năng lượng (LEED Platinum và LOTUS Platinum), hệ thống HVAC Hybrid kết hợp lớp vỏ công trình thông minh sử dụng kính chọn lọc quang phổ, có khả năng cách nhiệt tốt và lam chắn nắng, tòa nhà giảm được đến 29% năng lượng tiêu thụ so với mức cơ sở. Tòa nhà cũng tích hợp các giải pháp tái sử dụng nước mưa và trạm sạc xe điện để khuyến khích giao thông xanh.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc cấp cao của Daikin Vietnam nhận chứng nhận LOTUS Platinum (Ảnh: Daikin).

Về sức khỏe con người (WELL Platinum), Daikin Air Tower đáp ứng tiêu chuẩn tiện nghi cao với hệ thống thông gió kiểm soát theo nhu cầu (Demand Control Ventilation) đảm bảo nồng độ CO2 dưới mức 1.000 PPM.

Công nghệ lọc khí tiên tiến kết hợp thiết bị xử lý không khí ngoại vi (OAPU) giúp hạn chế bụi mịn, vi khuẩn. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng thông minh với mật độ công suất thấp (4.8 W/m2) tự động điều chỉnh độ sáng để giảm căng thẳng thị giác.

Toàn bộ tầng 6 dành để phục vụ sức khỏe toàn diện của nhân viên với căng tin, phòng gym, khu nghỉ trưa và khu vui chơi trẻ em.

Trung tâm trải nghiệm giải pháp toàn diện

Khách mời tham quan tòa nhà Daikin Air Tower (Ảnh: Daikin).

Bên cạnh chức năng văn phòng, Daikin Air Tower còn đóng vai trò Trung tâm Công nghệ và Đối tác, với hành trình trải nghiệm nhiều lớp.

Tầng 1 với FUHA Saigon - nơi công nghệ được tiếp cận qua cảm nhận.

Tầng 2 là Solution Plaza, không gian trải nghiệm trực quan các giải pháp cho từng mô hình thực tế.

Tầng 3 là Trung tâm Đào tạo và Kỹ thuật với Service Lab cho hệ thống VRV, Chiller và IoT, phục vụ đào tạo chuyên sâu, tổ chức hội thảo cho cộng đồng kỹ thuật.

Tầng 7, 8 là khu văn phòng cho thuê với diện tích khoảng 900m² mỗi tầng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Tầng 9, 10, 11 là văn phòng của Daikin, trang bị nội thất cao cấp từ Okamura nhằm tạo môi trường làm việc thoải mái, hiệu quả.

Chia sẻ về công trình, đại diện Daikin Vietnam cho biết: “Daikin Air Tower là nơi chúng tôi mang toàn bộ công nghệ và giá trị cốt lõi của Daikin vào một không gian thực tế để khách hàng, đối tác và cộng đồng kỹ thuật có thể trực tiếp trải nghiệm, hiểu rõ hơn về giải pháp không khí mà Daikin đang theo đuổi cho thị trường Việt Nam.

Việc giải quyết đồng thời các bài toán về năng lượng, môi trường và con người đã giúp Daikin Air Tower đáp ứng các tiêu chí của một văn phòng sẵn sàng cho lộ trình phát thải ròng bằng 0, cho thấy các tiêu chuẩn xanh quốc tế hoàn toàn có thể được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam khi có chiến lược đầu tư dài hạn và cách tiếp cận phù hợp".

