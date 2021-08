Đại lý xe cửa đóng, then cài vì Covid-19, doanh số giảm kỷ lục

Dân trí Doanh số bán ô tô trong tháng 7 tại thị trường Việt Nam giảm kỷ lục do dịch bệnh bùng phát mạnh tại TPHCM, các tỉnh phía nam và giãn cách tại hai đầu tàu kinh tế của đất nước.

Theo số liệu vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 7, chỉ hơn 16.000 xe được bán ra, giảm hơn 32% so với tháng 6. Trong đó, lượng xe du lịch bán được là hơn 10.400 chiếc, giảm 34%; xe thương mại bán được hơn 5.100 chiếc, giảm 27% so với tháng trước.

Về xuất xứ xe, xe trong nước bán ra hơn 9.000 chiếc, giảm 32%; xe nhập khẩu bán được hơn 7.000 chiếc, giảm 31% so với tháng trước.

Hầu hết đại lý xe hơi tại TPHCM, Hà Nội đóng cửa trong tháng 7 và đầu tháng 8 theo lệnh giãn cách xã hội (Ảnh minh họa: An Linh).

Trong tháng 7, Tập đoàn Thành Công - một trong những doanh nghiệp lắp ráp xe lớn nhất Việt Nam - giảm doanh số khá mạnh khi chỉ bán ra được 4.031 chiếc, giảm hơn 1.500 chiếc so với tháng trước.

Trong khi đó, doanh số tháng 7 của VinFast lại tăng nhẹ hơn 1.200 chiếc so với tháng trước đó, đạt lượng bán ra gần 3.800 chiếc.

Phân tích từ số liệu của VAMA, doanh số bán xe dưới 9 chỗ ngồi trong tháng 7 ghi nhận thấp gần kỷ lục trong năm. Trước đó tháng 2, doanh số các mẫu xe con dưới 9 chỗ ngồi chỉ đạt hơn 9.600 chiếc, mức thấp nhất năm do trùng thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Hải Dương.

Tổng lượng xe lắp ráp và xe nhập khẩu bán ra trong tháng 7 cũng thấp hơn rất nhiều so với doanh số các tháng gần đây. Đáng ngại là tổng doanh số bán ra của cả xe lắp ráp lẫn xe nhập khẩu đang có chiều hướng đi xuống.

Cụ thể, trong tháng 3, xe lắp ráp trong nước bán ra đạt hơn 17.400 chiếc, các tháng tiếp theo doanh số giảm dần, như tháng 4 giảm xuống còn 17.300 chiếc, tháng 5 bán được 13.800 chiếc, tháng 6 bán được 13.360 chiếc, tháng 7 chỉ còn hơn 9.000 chiếc.

Xe nhập khẩu cũng không khả quan hơn khi tháng 3 có doanh số cao nhất gần 13.800 chiếc, tháng 4 chỉ bán được 12.700 chiếc, tháng 5 là 11.700 chiếc, tháng 6 là hơn 10.200 chiếc và tháng 7 chỉ còn hơn 7.000 chiếc.

Doanh số các mẫu xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu tháng 7 so với các tháng trước đó (dữ liệu của VAMA).

Theo một số đại lý xe hơi tại Hà Nội, nhiều khả năng trong tháng 8, doanh số xe cả lắp ráp trong nước lẫn nhập khẩu, đặc biệt là xe con sẽ tiếp tục giảm mạnh do đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường tại hai trung tâm kinh tế quan trọng và tâm lý sợ mua xe "tháng cô hồn" của người dân.

Việc suy giảm doanh số các tháng gần đây và cầu của người tiêu dùng về xe thấp cho thấy các doanh nghiệp xe hơi năm nay đối diện với nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn so với năm 2020.

Hầu hết hãng xe, doanh nghiệp xe trên thị trường đều không đạt mục tiêu doanh số. Theo đó, trong tháng 7, Toyota chỉ bán được hơn 3.600 chiếc ra thị trường, mất hơn 1.700 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Mazda cũng chỉ bán ra được hơn 1.200 chiếc, mất doanh số hơn 1.700 chiếc so với cùng kỳ. Kia cũng chỉ đạt hơn 2.300 chiếc, mất doanh số gần 600 chiếc. Mitsubishi chỉ đạt hơn 1.000 chiếc, mất doanh số hơn 1.700 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Thậm chí, nhiều mẫu xe chiến lược của các hãng cũng giảm mạnh doanh số bán ra trong tháng. Cụ thể Vios của Toyota tháng 7 chỉ bán được hơn 1.300 chiếc, giảm hơn 800 chiếc so với tháng trước; Kia Cerato chỉ bán được 1.000 chiếc, giảm 300 chiếc; Hyundai Accent chỉ bán được hơn 980 chiếc, giảm gần 400 chiếc so với tháng trước...

An Linh