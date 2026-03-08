Đại gia Việt tái xuất sau khi ra tù

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán ngày 5/3, Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cho biết đã thành lập Hội đồng chiến lược và giao ông Nguyễn Khánh Hưng làm chủ tịch. Nhiệm vụ của ông Hưng là tổ chức, điều phối hoạt động, xây dựng cơ cấu thành viên và quy chế hoạt động của Hội đồng chiến lược.

Ông Nguyễn Khánh Hưng từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty LDG. Cuối năm 2023, ông bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa dối khách hàng trong vụ 488 biệt thự xây trái phép. Tháng 4/2025, tòa nhận định ông Hưng biết dự án khu dân cư Tân Thịnh (do LDG làm chủ đầu tư) chưa đủ điều kiện kinh doanh nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, ký hợp đồng với khách hàng nên tuyên phạt 16 tháng tù.

Tháng 6/2025, ông Hưng bất ngờ xuất hiện tại kỳ họp cổ đông thường niên công ty, nhưng không giữ chức vụ nào trong ban lãnh đạo từ đó đến nay. Việc ông Hưng tái xuất đi cùng với đà tăng mạnh của cổ phiếu trên thị trường, 2025 cũng là năm công ty đề ra kế hoạch lãi đột biến trở lại.

Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, hệ sinh thái FLC có nhiều chuyển biến

Gần đây, ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ tái xuất thương trường. Sau sự kiện này, ông Quyết chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội, về các sự kiện của hãng bay Bamboo Airways.

Cùng với việc tái xuất của người đứng đầu, hệ sinh thái FLC ghi nhận nhiều chuyển biến mới. Mới nhất, cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại từ 6/3 sau gần 3 năm bị dừng giao dịch. Theo cập nhật tại kỳ họp cổ đông bất thường tổ chức vào tháng 11/2025, FLC có hơn 64.300 cổ đông.

Từng là hệ sinh thái đa ngành, Tập đoàn FLC sau sự cố ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giam năm 2022 trải qua không ít biến động. Nhóm cổ phiếu theo đó cũng "lao dốc", giao dịch lèo tèo. Trong khoảng thời gian từ ngày 17/12 đến 18/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức thông báo hủy tư cách công ty đại chúng với loạt cổ phiếu liên quan ông Quyết, bao gồm FLC, ROS, AMD, KLF, HAI...

Các đại gia Việt vừa tái xuất thương trường sau khi mãn tù (Ảnh: Tri Túc).

Tân Hoàng Minh “dồn dập" trở lại khi Chủ tịch Đỗ Anh Dũng trở lại

Một doanh nhân cũng vừa được ân xá và xuất hiện trở lại là ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Tân Hoàng Minh thời gian gần đây liên tục đề xuất loạt dự án lớn.

Ngày 2/6/2025, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua danh mục 4 khu đất thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại trên địa bàn, trong đó có 1 dự án của doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh với diện tích 0,7ha, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ 2025-2028.

Sự trở lại của Chủ tịch Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng, sau khi được đặc xá vào đợt 30/4/2025, đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và giới đầu tư. Bên cạnh sự tái xuất của ông Dũng, từ đầu năm 2025 đến nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên tục đề xuất nhiều dự án.

Từng có “vua cá tra” làm lại cơ ngơi sau khi ra tù

Thực tế, không ít các doanh nhân Việt Nam sau khi vướng vòng lao lý, trở lại cuộc sống bình thường vẫn quyết tâm làm lại từ đầu. Một trong số đó là ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch Công ty cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán: HVG) - được mệnh danh là “vua cá tra” một thời.

Từng là lãnh đạo trẻ của một công ty Nhà nước, ông Dương Ngọc Minh vướng vào vòng lao lý khi chỉ mới 30 tuổi, tội danh “cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiệm trọng và lập quỹ trái phép” với đại án 10 năm tù.

Ngày mãn tù, ông từng kể bản thân đã bắt đầu lại từ con số 0, sau đó đưa Hùng Vương trở thành công ty thủy sản lớn. Dù vậy, tham vọng đa ngành với những khoản đầu tư dàn trải, đặc biệt là vùng trũng của thị trường khiến Hùng Vương sau đó suy giảm mạnh.

Một trường hợp đáng chú ý khác là ông Lê Minh Hải, hay còn được biết đến với biệt danh "Hải Robert". Ông bị tuyên án tử hình trong vụ án Tamexco vào năm 1995. Sau đó, bản án của ông được giảm xuống chung thân. Sau nhiều năm cải tạo, ông được ra tù.

Sau khi ra tù, ông Hải vẫn tiếp tục chọn con đường kinh doanh với các dự án lớn như mua ụ nổi về Việt Nam, mua tàu cánh ngầm để khai thác ngọc san hô đỏ, đầu tư nuôi cá tầm... Ông cũng từng là Tổng giám đốc Vinashin Vũng Tàu.