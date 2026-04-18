Đại diện Bộ Công Thương: Việt Nam sẽ tiến tới xăng E15, E20

Tại tọa đàm "Xăng sinh học E10 - Lợi ích hài hòa cho người dân, Nhà nước và doanh nghiệp" tổ chức ngày 17/4, TS Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết xăng E10 là một trong những giải pháp để bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc xăng khoáng, phát triển kinh tế - xã hội.

"Việt Nam là nước có tiềm năng nông - lâm nghiệp, khi phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học sẽ tạo công ăn việc làm cho một chuỗi từ trồng nguyên liệu đến các phát triển các nhà máy ethanol, tạo công ăn việc làm cho người dân khu vực", ông nói.

Không có khác biệt lớn khi dùng xăng E10

Lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công nhấn mạnh xăng E10 là bước khởi đầu, Bộ Công Thương không chỉ dừng ở xăng E10 mà còn tiếp đến xăng E15, E20 hoặc cao hơn.

Với nước có nền công nghiệp cao như Mỹ đã sử dụng xăng E10 từ những năm 80 của thế kỷ trước, hiện nay đã dùng đến xăng E85. Philippines, Thái Lan hiện đang sử dụng phổ biến E15, từ năm 2026 nâng lên E20. Việt Nam đang đi sau so với các nước trên nhưng việc chuyển đổi cần có lộ trình, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Theo TS Đào Duy Anh, việc thay đổi thói quen của người dân với những mặt hàng tiêu dùng quen thuộc sẽ tạo ra tâm lý e ngại bước đầu. Để đưa ra chương trình nhiên liệu sinh học này, Bộ Công Thương đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng.

"Từ năm 2014, Bộ đã thực hiện khảo sát và đánh giá về tình hình sử dụng xăng sinh học trên thế giới và Việt Nam. Việt Nam đã sử dụng thí điểm xăng E5 từ năm 2014 và chính thức sử dụng toàn quốc từ năm 2018", ông nói.

TS Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) (Ảnh: BTC).

Từ tháng 8/2025, PV Oil và Petrolimex cũng đã thử nghiệm phân phối xăng E10 tại Việt Nam. Trong quá trình phân phối, chưa nhận được phản hồi tiêu cực từ khách hàng.

Ngoài ra, ông cho biết Bộ Công Thương đã làm việc với nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước để đánh giá có hay không các tác động tiêu cực đến hiệu suất, tuổi thọ của các động cơ. Bên cạnh đó, kinh nghiệm từ quốc tế chứng minh, Mỹ đã dùng E10 từ những năm 80 thế kỷ trước, ngoài ra còn dẫn chứng từ các nước phát triển.

"Tác động tiêu cực từ xăng E10 đến hoạt động của động cơ là không đáng kể. Thực chất, từ khi thử nghiệm dùng xăng E10 tại Việt Nam, các lãnh đạo tại Bộ Công Thương, PV Oil, Petrolimex là những người tiên phong, gương mẫu thực hiện", ông khẳng định.

TS Đào Duy Anh cho biết bản thân ông đã có sự ghi nhận về tình hình thực tế khi sử dụng và khẳng định về chi phí hay tiêu tốn nguyên liệu, ảnh hưởng động cơ đều không có vấn đề khác thường so với xăng khoáng.

Cần ưu đãi và hạ tầng để thúc đẩy xăng sinh học

Để đảm bảo lộ trình chuyển đổi xăng sinh học có hiệu quả, PGS.TS Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách khoa Hà Nội) - cho rằng cần xây dựng chính sách đồng bộ và ổn định, bao gồm cơ chế hỗ trợ giá, ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu sinh học.

"Bên cạnh đó, cần phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn với nông nghiệp trong nước để chủ động nguồn cung ethanol. Ngoài ra cần đầu tư hạ tầng phân phối và tăng cường truyền thông, giúp người dân hiểu đúng và tin tưởng sử dụng. Ý thức và trách nhiệm cộng đồng của người sử dụng", ông nói.

Theo vị chuyên gia, nhiên liệu sinh học không chỉ đáp ứng nhu cầu vận hành phương tiện mà còn góp phần giảm phát thải, hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe. Khi nhận thức này được nâng cao, việc sử dụng nhiên liệu sinh học sẽ ngày càng trở nên phổ biến.

"Ngoài ra, Việt Nam cũng nên thúc đẩy nghiên cứu công nghệ mới, đặc biệt là sản xuất ethanol thế hệ hai từ phụ phẩm nông nghiệp, nhằm giảm áp lực lên đất trồng và nâng cao hiệu quả môi trường", ông nhìn nhận.

Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp trên, PGS.TS Phạm Hữu Tuyến cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển nhiên liệu sinh học theo hướng bền vững, vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và phát triển giao thông xanh.

Xăng E10 bán thí điểm tại cửa hàng ở Hà Nội từ tháng 8/2025 (Ảnh: Thanh Thương).

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng xăng sinh học là ngành còn non trẻ nhưng giữ vai trò quan trọng trong chuyển dịch năng lượng. Để phát triển đúng tiềm năng, cần cơ chế ưu đãi đủ mạnh, đủ dài, mang tính đột phá.

"Theo đó, cần ưu đãi thuế cao hơn, có thể miễn 5 năm đầu, giảm 50% trong 5 năm tiếp theo để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Đồng thời, cần hỗ trợ tài chính như ưu đãi lãi suất, trợ giá; tạo điều kiện về đất đai, hạ tầng và tháo gỡ thủ tục", ông đề xuất.

Ông cũng nhấn mạnh cần tạo cầu thị trường, khuyến khích doanh nghiệp lớn sử dụng nhiên liệu sinh học, đẩy mạnh truyền thông và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ. Nhà nước cần đóng vai trò "bà đỡ", nếu chính sách đủ mạnh, đây có thể trở thành ngành công nghiệp nền tảng.