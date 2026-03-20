Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh bán xăng E10 ngay trong tháng 4

Theo Chỉ thị 09 của Thủ tướng về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện vừa ban hành, Bộ Công Thương được giao đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học (E10).

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10) trong tháng 4 để góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế và an ninh thế giới diễn biến phức tạp. Giá xăng trong nước đã liên tiếp điều chỉnh trong 15 ngày qua để theo kịp diễn biến thế giới, cơ quan điều hành cũng liên tục chi sử dụng Quỹ bình ổn để hạ nhiệt đà tăng.

Theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), hiện có 12/26 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học. Trong đó, 3 thương nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học E10.

Hiện 9 doanh nghiệp đầu mối còn lại đang hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép. Tại Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng, Petrolimex và PV Oil cũng đã triển khai bán thí điểm xăng E10. Theo báo cáo, đến nay chưa ghi nhận phản ánh về chất lượng xăng sinh học.

Dự kiến cuối tháng 3, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tiếp nhận nguồn nhiên liệu sinh học từ Nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung để pha chế thành xăng E10. Nhà máy nhiên liệu sinh học Miền Trung đã chạy thử và cho ra sản phẩm ethanol nhiên liệu. Trong giai đoạn chạy thử, nhà máy sản xuất được khoảng 470m3 ethanol nhiên liệu.

Dự kiến từ ngày 20/3, nhà máy sẽ vận hành ở công suất tối ưu, sản lượng khoảng 60.000 tấn ethanol mỗi năm. Nguồn nhiên liệu này sẽ được cung cấp qua hệ thống ống dẫn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo các chuyên gia và nhà quản lý, để giảm phụ thuộc vào xăng khoáng trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp, cần đẩy nhanh hơn nữa lộ trình chuyển đổi dùng xăng sinh học.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng việc triển khai xăng E10 từ giữa năm sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành xăng dầu, nhưng đồng thời làm gia tăng nhu cầu nhập khẩu ethanol.

Theo ông, khi chuyển sang sử dụng rộng rãi xăng E10, lượng ethanol cần nhập khẩu ước khoảng 600.000-700.000 tấn/năm. Nguồn cung hiện chủ yếu đến từ các thị trường như Mỹ và Brazil, trong đó Mỹ là đối tác chính.

"Việc gia tăng nhập khẩu ethanol không chỉ làm tăng kim ngạch mà còn đặt ra yêu cầu chủ động nguồn cung và ổn định thị trường trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng còn nhiều biến động", ông nói.

Cùng với đó, ông Bảo cho rằng việc điều chỉnh các tiêu chuẩn chất lượng xăng dầu sẽ kéo theo yêu cầu thay đổi về nguồn cung và cơ cấu nhập khẩu. Tuy nhiên, năng lực đáp ứng trong nước còn hạn chế khi các nhà máy cần thời gian nâng cấp, dự kiến đến khoảng năm 2028 mới có thể đáp ứng các tiêu chuẩn mới sau khi hoàn tất đầu tư.