Cuộc chiến tỷ USD giữa Wincommerce, Bách Hoá Xanh, GO!... tới hồi gay cấn

Central Retail, Wincommerce hay Bách Hoá Xanh cùng thu về hơn 1 tỷ USD doanh thu sau 9 tháng, nhiều hoạt động mở mới cũng liên tục được công bố. Đặc biệt, sau nhiều năm ấp ủ, Bách Hoá Xanh vừa Bắc tiến với việc mở mới một lúc 20 cửa hàng tại Ninh Bình… Những chuyển động đó cho thấy sự tăng tốc của thị trường bán lẻ Việt Nam nói chung, và bán lẻ hiện đại nói riêng.

Việt Nam sẽ lọt nhóm 7 thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới

“Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ở trong giai đoạn tăng tốc ấn tượng”, ông Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm phân tích, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, có chia sẻ tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư mới đây.

Theo ông, Việt Nam có mức tăng trưởng tiêu dùng cá nhân cao hơn Thái Lan, Indonesia và Philippines. Riêng 9 tháng qua, tổng doanh thu bán lẻ đạt 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Quy mô thị trường dự kiến đạt 309 tỷ USD vào năm 2025 và tăng thêm 77% đến năm 2030, đưa Việt Nam vào nhóm 7 thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Về bức tranh ngành bán lẻ hiện đại Việt Nam, chuyên gia đánh giá đang đi đúng quỹ đạo của các thị trường đi trước trong khu vực. Với Thái Lan, Indonesia hay Philippines, chu kỳ phát triển có tính lặp lại rõ rệt. Trong đó, giai đoạn bứt phá sẽ đến khi chỉ còn 2-3 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm tổng cộng 30-40% thị phần.

Tại thị trường bán lẻ Việt Nam, chưa có “người chiến thắng cuối cùng”. Thị trường chỉ đang đi vào giai đoạn thứ 3 - mở rộng nhanh dựa trên mô hình đã chứng minh hiệu quả. Với mật độ cửa hàng hiện đại mới đạt 81 cửa hàng trên 1 triệu dân, thấp hơn nhiều so với Indonesia hay Thái Lan, dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn.

Dư địa lớn của thị trường còn đến từ tầng lớp trung lưu tăng nhanh (dự kiến chiếm khoảng 50% dân số vào năm 2035) cộng hưởng cùng nhu cầu tiêu dùng chất lượng cao, coi trọng trải nghiệm.

Báo cáo phân tích về ngành bán lẻ Việt Nam (Ảnh: SHS Research).

Điều này giải thích vì sao Việt Nam trở thành thị trường chiến lược đối với các tập đoàn bán lẻ lớn của khu vực, từ Central Retail, Aeon đến MM Mega Market. Trong khi các doanh nghiệp nội như WinCommerce, Saigon Co.op hay BRG Retail cũng đang tìm cách củng cố vị thế khi thị trường vẫn chưa có “người chiến thắng cuối cùng”.

Nội, ngoại bứt tốc, so kè khi chưa có “người chiến thắng cuối cùng”

Dưới góc độ người trong cuộc, ông Phan Nguyễn Trọng Huy, Giám đốc Tài chính WinCommerce, cho biết hiện hai chuỗi bán lẻ (nội địa) hiện đại FMCG lớn nhất Việt Nam cũng chỉ chiếm khoảng 3% thị phần, trong khi tổng thị phần bán lẻ hiện đại ở Việt Nam là 12%, ở Indonesia là 23%.

“Tôi tin rằng, giống như Thái Lan và Indonesia, những người dẫn đầu thị trường luôn là các đơn vị địa phương”, ông Huy nói.

Về WinCommerce, sau khi được Tập đoàn Masan tiếp quản, từ mức lỗ hoạt động hơn 3.700 tỷ đồng năm 2019, đơn vị này đặt mục tiêu đạt gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận hoạt động vào năm nay. Báo cáo tài chính công bố cho thấy sau 9 tháng, doanh thu đạt hơn 28.400 tỷ đồng, mở thêm 50 siêu thị và 464 cửa hàng, biên lợi nhuận hoạt động có thời điểm đạt 2,7%.

Cùng thời gian này, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 34.400 tỷ đồng, mở mới 520 cửa hàng.

Một “tay chơi” nội khác là Saigon Co.op dù ít công khai số liệu song thống kê tình hình kinh doanh cho thấy nhiều năm liền cũng dẫn đầu về quy mô doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Ở thế lực ngoại có Central Retail - tập đoàn Thái Lan - ghi nhận doanh thu 35,3 tỷ baht (tương đương 1,1 tỷ USD, khoảng 29.000 tỷ đồng) tại thị trường Việt Nam trong 9 tháng. Trong kế hoạch kinh doanh được công bố hồi tháng 6, tập đoàn này dự kiến xây thêm từ 4 đến 6 trung tâm thương mại và từ 12 đến 15 cửa hàng bách hóa. Mỗi trung tâm GO! có diện tích sàn lên đến 4.500m2.

Tập đoàn AEON thì không giấu tham vọng khi xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai chỉ sau Nhật Bản.

MM Mega Market cũng là một tay chơi lớn khi tăng tốc mở rộng hệ thống. Ngày 17/11 vừa qua, tập đoàn này đã chính thức khánh thành mô hình "Super Center" đầu tiên tại Việt Nam - MM Mega Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều dư địa, đi cùng với sự căng thẳng thương mại toàn cầu, bán lẻ Việt Nam đang là thị trường đầy tiềm năng. Đặc biệt giai đoạn cuối năm, không chỉ kế hoạch mở rộng độ phủ, các thương hiệu còn tung loạt khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.