Cùng với Phương Nhi, các nàng dâu hào môn nắm bao nhiêu cổ phiếu nhà chồng?

Đám cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng đang đến gần và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Cũng lúc này, vai trò của nàng hậu trong gia đình nhà chồng được nhiều người quan tâm.

Vào cuối năm 2025 vừa qua, Á hậu Phương Nhi có tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Vin New Horizon, doanh nghiệp con của Tập đoàn Vingroup, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp tại Cần Giờ, TPHCM.

Tại công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng này, nàng hậu nắm giữ 1% vốn. Còn bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đồng thời là mẹ chồng Á hậu, làm Chủ tịch Vin New Horizon và sở hữu 32% cổ phần của công ty.

Ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng (Ảnh: Antiantiart, Louis Wu).

Cùng với Phương Nhi, nàng dâu hào môn khác trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng là bà Bùi Lan Anh (vợ ông Phạm Nhật Quân Anh) cũng sáng lập Vin New Horizon, nắm giữ 1% vốn. Con dâu trưởng không sở hữu cổ phần tại Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC).

Trước đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng gia nhập con đường làm dâu hào môn khi kết hôn với ông Đỗ Vinh Quang, làm con dâu trong gia đình ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).

Tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB), nàng hậu sở hữu 8.343 cổ phiếu SHB, tương ứng tỷ lệ 0,0002%, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025. Với giá trị thị trường của mỗi cổ phiếu SHB khoảng 16.450 đồng, phần tài sản của con dâu bầu Hiển quanh mức 137 triệu đồng.

Ngoài việc trực tiếp nắm giữ cổ phiếu ngân hàng, Đỗ Mỹ Linh từng xuất hiện với vai trò là Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail (TTR), một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn T&T, cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý trung tâm thương mại.