Cục Hải quan có thêm phó cục trưởng

Ngày 15/10, Cục Hải quan công bố thông tin về việc điều động, bổ nhiệm phó cục trưởng Cục Hải quan.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan kể từ ngày 15/10.

Ông Nguyễn Thành Hưng sinh năm 1976, quê Thanh Hóa, có trình độ tiến sĩ kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng (Ảnh: Cục Hải quan).

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành tài chính và thuế, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2000 tại Công ty Dệt may Thắng Lợi - Hà Nội.

Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch tại Công ty xây lắp điện 4; chuyên viên Tổng cục Thuế, Phó Trưởng phòng Chính sách đất đai, tài nguyên và thu khác; Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Tổng hợp Thư ký - Văn phòng Bộ Tài chính và gần đây là Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) trước khi được điều động sang Cục Hải quan.

Tại Cục Hải quan, ông Nguyễn Văn Thọ đang là Cục trưởng. Các Phó Cục trưởng là ông Lưu Mạnh Tưởng, ông Âu Anh Tuấn, ông Trần Đức Hùng và ông Nguyễn Thành Hưng được bổ nhiệm mới đây.