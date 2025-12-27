Cú quay xe của dòng tiền: Khi vàng thực quyền lực hơn vàng số

Trong những ngày cuối năm, khi ánh đèn Giáng sinh vẫn còn lung linh trên các sàn diễn tài chính, một kịch bản "ngược dòng" đầy ngoạn mục đã diễn ra. Trong khi cộng đồng tiền mã hóa đang mòn mỏi chờ đợi một đợt "Santa Rally" (đà tăng giá Giáng sinh) để cứu vãn một năm ảm đạm, thì những nhà đầu tư vàng và bạc lại đang khui champagne ăn mừng.

Hình ảnh những "phe bò" kim loại quý chế giễu sự sụt giảm của bitcoin không chỉ là một khoảnh khắc trên mạng xã hội, mà nó phản ánh một sự chuyển dịch sâu sắc của dòng vốn toàn cầu: Sự lên ngôi của giá trị hữu hình trước những biến số rủi ro.

Trong khi vàng và bạc liên tiếp xô đổ các kỷ lục lịch sử, bitcoin và thị trường tiền số lại chìm sâu trong nhịp điều chỉnh, khiến dòng tiền đầu tư đảo chiều mạnh mẽ (Ảnh: Incrementum).

Kỷ nguyên rực rỡ của kim loại quý

Năm 2025 đang khép lại với những con số biết nói, khẳng định vị thế độc tôn của nhóm kim loại. Hợp đồng tương lai vàng trong phiên giao dịch cuối tuần đã phá vỡ mốc 4.550 USD/ounce, neo sát mức cao nhất mọi thời đại.

Nếu nhìn lại cả một năm qua, kim loại quý này đã có tới hơn 50 lần thiết lập đỉnh mới, một tần suất dày đặc khiến ngay cả những chuyên gia lạc quan nhất cũng phải kinh ngạc. Mức tăng trưởng gần 70% trong năm nay của vàng là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hấp dẫn của hầm trú ẩn này.

Tuy nhiên, ngôi sao sáng thực sự của bữa tiệc cuối năm lại là bạc. Với đà tăng dựng đứng, giá bạc đã vọt lên trên 75 USD/ounce, thậm chí có thời điểm hợp đồng tương lai vượt 79 USD/ounce.

Tính từ đầu năm, bạc đã tăng khoảng 150-170%, vượt xa hiệu suất của vàng. Sự bùng nổ này không chỉ đến từ nhu cầu đầu tư mà còn được thúc đẩy bởi nỗi lo thiếu hụt nguồn cung vật chất trầm trọng trong khi nhu cầu công nghiệp vẫn đang rất mạnh mẽ.

Không chịu thua kém, đồng và bạch kim (platinum) cũng đồng loạt ghi danh vào bảng vàng kỷ lục. Tại Thượng Hải, giá đồng đã chạm ngưỡng gần 100.000 nhân dân tệ/tấn, trong khi tại New York, kim loại này cũng leo dốc mạnh mẽ.

Lý giải cho dòng tiền cuồn cuộn chảy vào nhóm kim loại, các chuyên gia chỉ ra 2 động lực chính: nhu cầu phòng ngừa sự mất giá của tiền tệ và những căng thẳng địa chính trị leo thang. Từ việc Mỹ tấn công các mục tiêu tại Nigeria đến việc siết chặt trừng phạt lên các tàu chở dầu của Venezuela, tất cả đều là chất xúc tác hoàn hảo đẩy dòng vốn tìm về các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.

Louis Navellier, nhà sáng lập Navellier & Associates, đã không ngần ngại nhận định: "Với việc vàng tăng phi mã còn phần lớn tiền mã hóa đi xuống, đã đến lúc cộng đồng crypto chuyển sang vàng". Theo ông, sự mua vào ồ ạt của các ngân hàng trung ương và tính thanh khoản vượt trội đang giúp thị trường vàng đè bẹp tiền số.

Vượt mốc 4.550 USD/ounce, vàng cũng như bạc đang trở thành "hầm trú ẩn" không thể thay thế trước những biến động địa chính trị, mang lại mức sinh lời vượt trội so với các tài sản rủi ro trong năm nay (Ảnh: The Star).

Bitcoin lạc nhịp và nỗi đau cuối năm

Trái ngược hoàn toàn với bức tranh rực rỡ của kim loại quý, thị trường tiền mã hóa đang trải qua những ngày đông lạnh giá. Bitcoin, anh cả của làng tiền số, đang chật vật dưới mốc 87.000 USD, giảm khoảng 6% so với đầu năm và bốc hơi tới 30% giá trị kể từ mức đỉnh gần 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10.

Điều đáng ngại hơn cả việc giảm giá là sự lạc nhịp của bitcoin. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, đồng tiền này đã tách khỏi đà tăng của thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ. Peter Schiff, một nhà phê bình tiền số nổi tiếng, đã đặt ra một câu hỏi đầy tính sát thương: "Nếu bitcoin không tăng khi cổ phiếu công nghệ đi lên, và cũng không tăng khi vàng và bạc tăng, thì khi nào nó sẽ tăng? Câu trả lời là: sẽ không".

Giới phân tích tại phố Wall cho rằng, nguyên nhân của đợt sụt giảm này đến từ chiến lược cơ cấu danh mục cuối năm. Sean Farrell, Giám đốc mảng tài sản số của Fundstrat, giải thích rằng các đợt "Santa rally" (đợt tăng giá dịp Giáng sinh) thường đặc trưng bởi hành động bán các tài sản thua lỗ và mua vào các tài sản đang thắng thế. Rõ ràng trong năm nay, bitcoin đã bị xếp vào nhóm thua lỗ cần thanh lý, trong khi dòng tiền được chuyển sang các kênh hiệu quả hơn như kim loại quý.

Hệ quả là không chỉ giá coin giảm, mà cả cổ phiếu các công ty liên quan cũng chìm trong sắc đỏ. Từ các sàn giao dịch như Coinbase, Gemini đến các công ty khai thác (đào) bitcoin như Marathon Digital hay Hut 8 đều ghi nhận mức sụt giảm đáng kể, bất chấp một số doanh nghiệp đã cố gắng chuyển hướng sang hạ tầng AI để cứu vãn tình thế.

Bitcoin chật vật giữ mốc 87.000 USD sau khi bốc hơi 30% giá trị từ đỉnh, buộc nhiều nhà đầu tư phải tính đến bài toán cắt lỗ để chuyển sang các tài sản hiệu quả hơn (Ảnh: Yellow.com).

Kịch bản nào cho năm 2026?

Dù bức tranh hiện tại khá ảm đạm, thị trường tài chính luôn chứa đựng những bất ngờ. Một số tổ chức nghiên cứu vẫn nhìn thấy tia hy vọng cho bitcoin trong tháng đầu năm mới.

Theo thống kê lịch sử, việc bitcoin giảm giá ba tháng liên tiếp là hiện tượng rất hiếm, chỉ xảy ra 15 lần trong quá khứ. Sean Farrell của Fundstrat đưa ra một nhận định mang tính an ủi: "Giả sử tháng 12 đóng cửa trong sắc đỏ, lịch sử cho thấy tháng 1 thường sẽ xanh". Cơ sở cho niềm tin này là dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn có thể sẽ quay trở lại để bắt đáy khi năm tài chính mới bắt đầu.

Đồng quan điểm, công ty nghiên cứu 10X Research chỉ ra rằng các "nguyên liệu" cho một nhịp hồi phục đang hội tụ: mức điều chỉnh 30%, xu hướng giảm kéo dài 2,5 tháng và các chỉ báo kỹ thuật đã được làm mới hoàn toàn. Đây có thể là thời điểm thuận lợi để thử vận may cho một đợt phục hồi bền vững hơn.

Tuy nhiên, sự thận trọng đang bao trùm phố Wall. Một động thái gây chú ý là việc Standard Chartered đã quyết định hạ mục tiêu giá bitcoin cuối năm 2025 từ 200.000 USD xuống chỉ còn 100.000 USD. Thậm chí, mục tiêu cho năm 2026 cũng bị cắt giảm một nửa, từ 300.000 USD xuống 150.000 USD. Điều này phản ánh một sự đánh giá lại về rủi ro và vị thế của tiền mã hóa trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong khi đó, với kim loại quý, mục tiêu tiếp theo của vàng là chinh phục ngưỡng kháng cự mạnh 4.600 USD/ounce, còn bạc đang hướng tới mốc tâm lý 80 USD/ounce.

Tuy nhiên, trong bối cảnh vàng và bạc đang quá hấp dẫn với vai trò hầm trú ẩn an toàn trước những biến động khó lường của địa chính trị toàn cầu, liệu dòng tiền có thực sự đủ kiên nhẫn để quay lại với bitcoin hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Kết thúc năm 2025, thị trường dường như đang gửi đi một thông điệp: Khi rủi ro dâng cao, dòng tiền thông minh vẫn ưu tiên những giá trị lấp lánh và cầm nắm được, hơn là những mã lệnh kỹ thuật số trên màn hình.