CPI tháng 8 tăng do điện, học phí, nhà trọ cùng lên giá

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 đã tăng 0,05%. So với tháng 12/2024, CPI tháng 8 tăng 2,18% còn so với cùng kỳ năm trước tăng 3,24%.

Trong tháng 8, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Theo đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,21%. Trong đó, giá thuê nhà tăng 0,28% do nhu cầu thuê nhà tăng tại một số địa phương trong thời điểm chuẩn bị vào năm học mới, khi sinh viên và học sinh quay trở lại các thành phố lớn để học tập.

Giá điện sinh hoạt tăng 1,01% do thời tiết nắng nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,49% do giá gạch, cát, đá tăng cao khi nguồn cung khan hiếm, chi phí sản xuất, vận chuyển tăng trong khi nhu cầu xây dựng cao.

Tiếp đến là nhóm giáo dục, có mức tăng 0,21% do một số trường đại học, trung học dân lập và mầm non tư thục tại một số địa phương tăng học phí năm học 2025-2026. Cùng với đó, giá sản phẩm từ giấy tăng 0,9%; bút viết các loại tăng 0,71%; văn phòng phẩm, đồ dùng học tập khác tăng 0,52%.

Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,17% do nhu cầu mua sắm chuẩn bị bước vào năm học mới tăng. Trong đó, giá vải các loại tăng 0,28%; dịch vụ may mặc tăng 0,27%; giày dép tăng 0,18%; quần áo may sẵn và dịch vụ giày, dép cùng tăng 0,16%; mũ nón tăng 0,07%.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,17% do nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp hè và chi phí sản xuất tăng, trong đó giá nước giải khát có ga tăng 0,41%; nước khoáng tăng 0,3%; rượu các loại tăng 0,2%; nước uống tăng lực đóng chai, lon, hộp tăng 0,17%; bia các loại tăng 0,12%; thuốc hút tăng 0,11%...

Các công nhân đang sửa chữa điện (Ảnh: EVN).

Chiều ngược lại, đà tăng của CPI đã được ghìm lại bởi sự sụt giảm của 3 nhóm hàng.

Nhóm giao thông có mức giảm 0,11%, chủ yếu nhờ các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước (xăng giảm 0,2%; dầu diesel giảm 2,06%).

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng giảm nhẹ 0,06%, tuy nhiên có sự trái chiều bên trong: giá thực phẩm giảm 0,18% do giá thịt lợn hạ nhiệt, trong khi dịch vụ ăn uống ngoài gia đình lại tăng 0,2%, do nhu cầu du lịch hè.

Cùng với đó, nhóm bưu chính - viễn thông tiếp tục xu hướng giảm 0,04% do giá các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh và máy tính bảng hạ giá.

Lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,25% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.