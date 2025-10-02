Cột điện bê tông tại Hà Tĩnh gãy đổ sau bão Bualoi, điện lực lên tiếng

Gần đây, dư luận có nhiều ý kiến tranh luận liên quan đến chất lượng một số cột điện bê tông ly tâm sử dụng tại Hà Tĩnh sau khi cột điện bị gãy đổ do bão Bualoi (bão số 10) đã lộ ra phần chi tiết bên trong.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, cột điện gãy đổ này liên quan đến dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc). Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật tháng 4/2014 và đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 7/2014. Trong dự án này sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất.

Sản phẩm được chế tạo theo TCVN 5847:1994, đã được Quacert (Trung tâm Chứng nhận Phù hợp thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, cho phép sử dụng dấu chất lượng và đã được hội đồng kỹ thuật nghiệm thu trước khi lắp đặt.

Đơn vị điện lực cho biết theo quy định, tiêu chuẩn không bắt buộc chỉ dùng một loại thép, nhà sản xuất có thể sử dụng các dạng thép khác nhau miễn bảo đảm khả năng chịu lực theo thiết kế.

Cột điện bị gãy đổ do bão Bualoi ở Hà Tĩnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Bão Bualoi đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng, trong đó có hệ thống điện. Tại một số vị trí, hiện tượng gãy đổ cục bộ đã làm lộ cấu tạo bên trong của cột, tạo cơ sở kỹ thuật để cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá nguyên nhân.

Công ty điện lực cho biết đã cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an phối hợp kiểm tra, đồng thời làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh để yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật.

Kết quả kiểm tra hồ sơ chất lượng cho thấy tại thời điểm sản xuất năm 2013, cột bê tông ly tâm của Công ty TNHH Khánh Vinh được sản xuất theo hồ sơ thiết kế định hình cột điện bê tông cốt cứng ly tâm, thiết kế đã được tổ chức Quacert kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận sản phẩm cột điện ly tâm cốt cứng phù hợp theo tiêu chuẩn.

Đơn vị điện lực nói luôn đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, công khai minh bạch thông tin và kiên quyết xử lý các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn...