Coolmate gọi vốn thành công vòng Series C, mở rộng chiến lược phát triển

Thương vụ cùng lúc quy tụ ba quỹ đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc - những trung tâm tài chính và sản xuất lớn của khu vực, cho thấy tiềm năng ngày càng rõ rệt của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tạo ra sản phẩm tiêu dùng mang tầm quốc tế.

Ba chiến lược phát triển chủ đạo cho giai đoạn mới

Sau 6 năm phát triển, Coolmate đã phục vụ hơn 5 triệu đơn hàng, xây dựng chuỗi cung ứng trong nước và tạo dựng được tên tuổi với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, giá hợp lý và dịch vụ chỉn chu. Việc huy động thành công vốn đầu tư Series C mở ra giai đoạn tăng trưởng mới với 3 hướng chiến lược trọng tâm của thương hiệu.

Thứ nhất là mở rộng sang khách hàng nữ (Go Women). Trước đó, vào tháng 3/2025, Coolmate ra mắt dòng sản phẩm thể thao dành cho nữ, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường.

Mục tiêu của doanh nghiệp là đến năm 2030, 40% doanh thu sẽ đến từ khách hàng nữ, giúp Coolmate trở thành “thương hiệu thể thao dành cho tất cả”, thay vì chỉ tập trung vào nam giới như giai đoạn đầu.

Coolmate ra mắt sản phẩm thể thao nữ vào tháng 3/2025 (Ảnh: Coolmate).

Thứ hai là mở rộng kênh bán hàng trực tiếp (Go Offline). Đón đầu xu hướng mua sắm trải nghiệm, Coolmate dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên vào cuối tháng 12/2025, mang đến không gian mua sắm hiện đại, nơi khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận chất liệu, thiết kế và tinh thần “Made in Vietnam”.

Đến năm 2030, mảng bán lẻ trực tiếp được kỳ vọng đóng góp 40% doanh thu cho doanh nghiệp.

Thứ ba là mở rộng ra thị trường quốc tế (Go Offline). Thành công tại Mỹ với sản phẩm tất thể thao đạt danh hiệu Best Seller trên Amazon nhờ hơn 25.000 đơn hàng mỗi tháng trở thành nền tảng để mở rộng ra tại Mỹ và các nước khác, trong đó trọng tâm là các nước Đông Nam Á và mục tiêu 50% doanh thu quốc tế vào năm 2030.

Hành trình từ startup Việt đến thương hiệu toàn cầu

Ra đời năm 2019, Coolmate khởi đầu như một startup nhỏ với khát vọng định hình chuẩn mới cho thời trang Việt. Ngay từ đầu, doanh nghiệp theo đuổi mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (Online D2C), giúp tối ưu chi phí, kiểm soát chất lượng và tạo trải nghiệm liền mạch cho người tiêu dùng.

Giữa thị trường khởi nghiệp đầy biến động, Coolmate kiên định với triết lý tăng trưởng bằng giá trị thật, dựa trên năm trụ cột chiến lược: Năng lực sản xuất và cung ứng tại Việt Nam; Đổi mới liên tục trong phát triển sản phẩm; Thương hiệu năng động, gắn kết chặt chẽ với khách hàng; Đội ngũ trẻ đầy khát vọng; Ứng dụng công nghệ toàn diện trong sản xuất và vận hành.

Nền tảng này giúp Coolmate duy trì đà tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt trong lĩnh vực tiêu dùng. Việc nhận được vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế là sự ghi nhận cho niềm tin “Sản phẩm Việt dành cho thế giới" (Made in Vietnam for the World) mà Coolmate đang theo đuổi.

Ông Phạm Chí Nhu - CEO, Nhà sáng lập Coolmate - chia sẻ: “Khoản đầu tư này tạo nền tảng để Coolmate bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, mở rộng thị trường quốc tế và tiếp tục khẳng định tinh thần sáng tạo của người Việt. Chúng tôi mong muốn xây dựng thương hiệu thời trang Việt có sức ảnh hưởng khu vực, dựa trên năng lực nội tại và niềm tự hào Made in Vietnam”.

Không chỉ là một thương vụ gọi vốn, vòng Series C của Coolmate còn là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Việc một thương hiệu tiêu dùng Việt thu hút được sự quan tâm của ba quỹ lớn châu Á cho thấy sức hấp dẫn của thị trường trong nước và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bản địa.

“Với ba định hướng chiến lược rõ ràng, cùng nền tảng sản xuất vững chắc và đội ngũ trẻ đầy nhiệt huyết, Coolmate đang từng bước thực hiện khát vọng trở thành thương hiệu thời trang Việt có sức ảnh hưởng trong khu vực.

Thành công của vòng gọi vốn Series C không chỉ củng cố vị thế của Coolmate trong ngành hàng thời trang, mà còn góp phần khẳng định rằng sản phẩm Việt Nam, khi được làm bằng năng lực thật và tư duy toàn cầu, hoàn toàn có khả năng vươn ra thế giới”, đại diện công ty cho hay.