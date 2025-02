Công ty liên quan ông Trịnh Văn Quyết bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với Công ty cổ phần Chứng khoán BOS từ ngày 17/2 đến khi công ty chứng khoán này được đưa ra khỏi diện kiểm soát.

Việc đình chỉ được áp dụng trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Lý do đình chỉ là Chứng khoán BOS bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đặt vào diện kiểm soát.

Không phải lần đầu tiên doanh nghiệp này bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán. Trước đó, hồi tháng 8/2023, VNX cũng ban hành quyết định tương tự với Chứng khoán BOS do công ty vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của thành viên và chưa khắc phục được tình trạng vi phạm.

Chứng khoán BOS liên quan vụ án Trịnh Văn Quyết Ảnh: Nguyễn Hải).

Chứng khoán BOS là công ty thuộc hệ sinh thái FLC và là nơi xảy ra vụ thao túng chứng khoán rúng động đối với "họ" cổ phiếu FLC. Theo biên bản kết luận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, nhóm Trịnh Văn Quyết đã mở 141 tài khoản tại công ty này nhằm phục vụ thao túng chứng khoán.

Vào tháng 5/2024, công ty này bị UBCKNN ban hành quyết định thu hồi chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh. Đến tháng 10/2024, UBCKNN đặt công ty vào tình trạng kiểm soát do không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Tháng 11/2024, UBCKNN phạt công ty này 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch như báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng tại báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/4, 31/5, 30/6, 31/7 và 31/8; báo cáo sai tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6 đã được soát xét.