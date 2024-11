Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (mã chứng khoán: ART).

Công ty này bị phạt tiền 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Công ty báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng tại Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/4, 31/5, 30/6, 31/7 và 31/8; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6 đã được soát xét.

Chứng khoán BOS là doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC (Ảnh: BOS).

UBCKNN yêu cầu Chứng khoán BOS khắc phục hậu quả thông qua việc báo cáo thông tin chính xác tỷ lệ vốn khả dụng đối với các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm nêu trên và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6 đã được soát xét.

Chứng khoán BOS là công ty thuộc hệ sinh thái FLC và là nơi xảy ra vụ thao túng chứng khoán rúng động đối với "họ" cổ phiếu FLC. Theo biên bản kết luận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, nhóm Trịnh Văn Quyết đã mở 141 tài khoản tại công ty này nhằm phục vụ thao túng chứng khoán. Em gái ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc BOS - đã 1.568 lần cấp hạn mức cho 79/141 tài khoản với hạn mức khống là 170.598 tỷ đồng để đặt lệnh mua bán chứng khoán.

Năm 2024, công ty này cho rằng sẽ là năm bản lề của giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp với mục tiêu doanh thu 61,6 tỷ đồng và lãi trước thuế 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồi tháng 5, công ty bị UBCKNN ban hành quyết định thu hồi chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 22/11, một công ty khác thuộc hệ sinh thái FLC là Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (FLC GAB) cũng bị UBCKNN xử phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.